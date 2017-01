In ständiger Angst vor der Abschiebung

Kurz vor Weihnachten haben 150 Menschen in Alsfeld gegen Abschiebungen nach Kabul demonstriert. (Foto: jol)

Etwa die Hälfte der afghanischen Flüchtlinge hat nur eine Duldung, wie Walter Bernbeck von Pro Asyl erläutert. Das bedeutet, dass ihre Abschiebung nur aufgeschoben ist. Sie müssen jederzeit damit rechnen, in Abschiebehaft genommen zu werden. »Da werden dann fünf Straftäter und 35 unbescholtene Menschen in ein Flugzeug gepackt und nach Kabul geflogen,« sagt der Pfarrer und Aktivist bei Pro Asyl. Bei afghanischen Flüchtlingen liegen inzwischen die Nerven blank, wie zahlreiche Telefonate von Geflüchteten zeigten.Die Lage in dem Bürgerkriegsland wird immer unsicherer, sind Kapoor und Bernbeck überzeugt. Kapoor verweist darauf, dass erst kürzlich 90 Menschen in der Hauptstadt Kabul erschossen wurden. Bernbeck zeigt auf, dass weite Teile der ländlichen Gebiete immer noch voller Landminen sind. Eine Bewirtschaftung der Felder ist in vielen Teilen des Landes unmöglich. Dazu kommen die Probleme für Minderheiten wie Hazara, Hindu und Sikhs. Narang gehört der hinduistischen Minderheit an, auch deshalb traut er sich nicht auf die Straße. Er hat sich in einem Hindu-Tempel versteckt und wenn religiöse Fanatiker ihn finden, »bringen sie ihn um«, ist sich Kapoor sicher.Bernbeck hofft auf eine politische Bewegung, Hindus und Sikhs als verfolgte Minderheit zu betrachten. Dann könnten sie wie syrische Jeziden oder christliche Iraner Asyl in Deutschland erhalten. Aber auch für die anderen afghanischen Flüchtlinge müsse eine humanitäre Lösung gefunden werden. Es ist schlicht zu gefährlich in dem Bürgerkriegsland, sagt Bernbeck.Er bedauert »den Kuhhandel«, den Innenminister de Maiziere mit der afghanischen Regierung im Herbst geschlossen hat. Demnach zahlt Deutschland und dafür nimmt Afghanistan alle Menschen zurück, die nach Kabul geflogen werden. Darunter sind Landsleute, die 15 Jahren zuvor aus Afghanistan geflohen sind und keine Perspektive in dem Land haben. Wie Bernbeck erläutert, sind in den 1990er Jahren gerade Angehörige von Minderheiten und kritisch eingestellte Afghanen in den benachbarten Iran geflohen. Einige von ihnen sind nun nach Deutschland weitergewandert.