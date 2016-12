In einem Schwerpunkt berichtet die Tagesschau über die Abschiebung von Samir Narang. Seine Cousine hofft, dass es nicht die letzten Bilder sind, die sie von ihm sieht. © Red

Auch weil sich unter den Abgeschobenen ein Mitglied ihrer Familie befand: Samir Narang, ein Cousin ihres Schwagers, lebte seit vier Jahren in Hamburg. Er hatte nur eine Duldung, hangelte sich damit von Aufenthaltserlaubnis zu Aufenthaltserlaubnis. Seine ganze Familie ist hier – schockiert über diesen Vorfall, der noch einen anderen Aspekt hat. Zum einen hat der 24-Jährige keine Anlaufstelle mehr in Afghanistan, zum anderen gehört er als gläubiger Hindu einer Minderheit an, die – sollte es zu islamistischen Übergriffen kommen – als erste Zielscheibe von Gewalt ist. Yeshma Kapoor hat erlebt, was diese Gewalt bewirken kann: »Vor vielen Jahren wurde mein damals 20-jähriger Bruder einfach so abgeschlachtet. Er kam nicht vom Einkaufen zurück, einen Tag später fanden wir ihn übel zugerichtet im Wald. Ich möchte nicht, dass es Samir ebenso geht. Ich möchte, dass wir alles daransetzen, ihn zurückzuholen.« Yeshmas hofft mit den verzweifelten Eltern, dass die Bilder aus der Tagesschau, die Samir Narang zeigen, nicht die letzten waren, die sie von ihm gesehen hat.Nach dem Tod von Yeshmas Bruder wurde die Lage für die Familie in Afghanistan immer schlimmer. Als Hindus hatten sie kaum Rechte in dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land. Die Familie floh über Indien und die Türkei nach Deutschland. Das war vor 21 Jahren. Eine lange Zeit lebte auch Yeshma mit ihrer Familie als Geduldete. »Wir haben viele Jahre mit der Angst gelebt«, berichtet sie, die inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Allein durch unermüdliche Arbeit und unglaubliche Kraft haben sie und ihr Mann es dahin gebracht. Yeshma ist stolz darauf, ihre Regierung versteht sie nun aber überhaupt nicht mehr: »In Afghanistan herrscht Krieg, da gibt es keinen sicheren Ort, für niemanden, dorthin kann man niemanden zurückschicken.«Diese Meinung teilt Pfarrer Walter Bernbeck von Pro Asyl Alsfeld. Vor vielen Jahren lebte er in Afghanistan und hat den Kontakt dorthin nie verloren. »Die Afghanistan-Politik Deutschlands und der EU ist eine Katastrophe«, befindet er. »Die Bundeswehr weiß sehr genau, dass es in Afghanistan nicht sicher ist. Nicht umsonst hat sie kaum Kontakt mit der Bevölkerung und nicht umsonst ist sie überhaupt noch dort. Es kann sich bei dieser Maßnahme nur um ein politisches Signal handeln.« Unter den Abgeschobenen waren Menschen, die wie Samir schon viele Jahre hier lebten. Was dem einen erscheint wie eine Auswahl nach dem Zufallsprinzip, sehen Kenner der Szene anders: »Hier soll signalisiert werden: Es wird durchgegriffen und es kann jeden treffen. Kein Afghane mit Duldung ist mehr sicher«, so lautet die Einschätzung der Vertreter von Pro Asyl. »Und genauso fühlen sich die Afghanen in unseren Unterkünften hier im Vogelsberg«, sagt Bernbeck. »Ihre Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Sie leben in unvorstellbarer Angst.«Insider berichten, dass nach Weihnachten weitere Abschiebungen geplant sind – wer betroffen sein wird, weiß man nicht. Und so ist es fraglich, ob Samir Narang jemals wieder seine Familie in Deutschland sehen wird oder ob nicht am Ende auch seine Eltern zurückgeschickt werden. Ganz aussichtslos seien die Versuche, Samir nach Deutschland zurückzuholen, nicht, glaubt Bernbeck: »Die Aktionen haben großes Interesse erregt, und es kommt jetzt einiges in Gang.« Nicht zuletzt gibt es offene Asylverfahren von Afghanen, zu denen nun gerichtliche Grundsatzentscheidungen anstehen. Flüchtlingshilfeorganisationen hoffen, dass die Rechtsprechung neue Bleibeperspektiven schafft. Dann könnte Samir Narang eine Aufhebung der Wiedereinreisesperre beantragen. Dazu müsste er seine persönliche Bedrohung in Afghanistan dokumentieren. (Fotos: pm)