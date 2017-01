Wenn der Körperscanner piept

Wird bei der weltgrößten Sicherheits- und Waffenmesse in Abu Dhabi vorgestellt: Der neue Screening-Van aus Alsfeld. (Fotos: jol)

Auf den ersten Blick wirkt der umgebaute Sprinter eher wie ein Camping-Fahrzeug. Er hat ein Hochdach und eine große Klappe hinten rechts. »Das besondere Know-How sieht man nicht«, sagt Heinecke. Binnen drei Minuten kann sich das ändern, so lange braucht es, die Geräte in Betrieb zu nehmen. Automatische Stützen stabilisieren das Fahrzeug, eine Stufe fährt aus, die Schiebetüren gleiten auf und man sieht den Körperscanner. Er ist so fein justierbar, dass Stadtrat Berthold Rinner mit geleerten Taschen ein Piepsen auslöst. Auch bei Heinecke springen die Leuchten auf rot, er hat sein Smartphone in der Tasche. »Das enthält so viel Metall wie ein kleines Messer«, erläutert er.Im Heckteil des Fahrzeugs ist ein Gepäckscanner untergebracht, der Metallteile und Sprengstoffpartikel findet. Mit einem Gamma-Detektor kann radioaktive Strahlung ausgemacht werden. »Das Gerät funktioniert so genau, dass wir sogar feststellen können, ob jemand noch Reststrahlung nach einer medizinischen Strahlentherapie aufweist«, erläutert David Vollmar. Der Managing Director vertrat die unival group, ein Spezialist für Sicherheitssysteme, der an der Entwicklung des Fahrzeugs mitgewirkt hat. Gerade die Strahlenmessung ist wichtig. »Eine ›dirty bomb» mit radioaktiven Substanzen ist die größte Angst der Sicherheitsdienste«.Der silbermetallicfarbene Van ist das erste Fahrzeug, das einen kompletten Sicherheitscheck auf dem Niveau eines Flughafens auf engem Raum vereint. Er soll bei Konferenzen, Fußballspielen und Volksfesten eingesetzt werden. Die Entwickler gehen von einem Bedarf von mehreren Tausend Fahrzeugen weltweit aus. Nicht aus Zufall wurde ein Mercedes Sprinter ausgebaut – die Firma liefert Vans in alle Länder der Welt. Andere Hersteller müssten erst Zulassungsverfahren der jeweiligen Staaten durchlaufen.Der Sicherheitsspezialist Reinhard Landmann hält große Stücke auf das Konzept. Denn damit werde die Sicherheitsschleuse von dem Ort räumlich abgekoppelt, der geschützt werden soll.Für Hartmann Spezialkarosserien hat sich die lange Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Fahrzeugbauer ausgezahlt. Denn nur wenige Karosseriebauer bekommen von Mercedes die Freigabe für solch umfangreiche Umbauten. Immerhin müssen das Dach und der hintere Bereich der Karosserie aufgeschnitten werden, »wir wissen, wie man das richtig macht«, erläutert Heinecke selbstbewusst. Das liegt auch an dem guten Team in Alsfeld, die Handwerker und Ingenieure haben hervorragende Arbeit geleistet, lobt der Geschäftsführer.Für ihre Neuentwicklung haben die Hartmänner bereits Patentschutz angemeldet. Sie sehen einen Riesenmarkt für ein solches Fahrzeug, das mithelfen soll, »dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zurückkehrt«, hofft Heinecke.