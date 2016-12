»Extrem in Rage«: Haft nach Mistgabel-Attacke

Bewaffnet mit einer Mistgabel droht er einem 55-Jährigen Anwohner: »Du fette Sau, ich stech’ Dich ab!« Mit einer Schaufel versucht dieser den Angreifer auf Distanz zu halten, ein Nachbar kommt ihm mit einem Besenstiel zur Hilfe. »Ich hatte Angst um mein Leben«, hatte der 55-Jährige vor Gericht erzählt (die AAZ berichtete).



Nach fünf Prozesstagen verkündete eine Schwurgerichtskammer des Gießener Landgerichts nun das Urteil. Der 23-Jährige muss für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Urteil liegt damit fünf Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah in dem Vorfall einen versuchten Totschlag. Außerdem wurden dem Angeklagten Beleidigung, Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung zur Last gelegt.



»Wer mit einer Mistgabel auf den Oberkörper zielt, nimmt die Verletzung lebenswichtiger Organe in Kauf«, erläuterte Vorsitzende Richterin Regine Enders-Kunze. Zu Gunsten des Angeklagten spreche, dass nichts Schlimmes passiert war. Nur mit Hilfe einer dritten Person sei es gelungen, den »extrem in Rage« Befindlichen zu überwältigen. Ein Psychiater hatte dem Angeklagten zudem eine sogenannte dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, die von Misshandlungen des Vaters in der Kindheit herrührt.



In Kombination mit dem Cocktail aus Drogen und Alkohol am Tattag sei von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen, sagte die Richterin weiter. In das Strafmaß ging zudem ein Urteil des Landgerichts Alsfeld wegen mehrfachen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.



Vom Vater misshandelt



Als »typischen Mehrfach-Intensivtäter« schilderte ein Polizeioberkommissar den Angeklagten. In über 30 Fällen ist der Feldataler bereits aktenkundig geworden, vor allem wegen Einbruchs- und Drogendelikten. Die Zusammenarbeit in einem polizeilichen Resozialisierungsprogramm sei nicht mehr möglich gewesen. Verteidiger Oliver Persch sprach auch von aufgestauten Aggressionen bei den Anwohnern: Schon lange sei die dröhnende Musik aus der Privatdisco des Angeklagten und seiner Clique den Nachbarn ein Dorn im Auge gewesen. Er halte es nicht für ausgeschlossen, dass das 55-Jährige Opfer des Mistgabel-Angriffs den Zorn des jungen Mannes mit provoziert habe.









