Sozialminister Stefan Grüttner zeichnet Helma Schnell-Kretschmer beim Neujahrsempfang des Sozialverbands VdK in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt mit dem Bundesverdienstkreuz aus. (Foto: Sozialverband VdK Hessen-Thüringen)

»Wenn Menschen sich freiwillig, unentgeltlich und in ihrer Freizeit einsetzen, ist das ein Zeichen von gelebter Humanität und bürgerschaftlichem Gestaltungswillen. Das verlangt Respekt und Anerkennung«, betonte Grüttner. Helma Schnell-Kretschmer hat sich in verschiedenen Funktionen für den Sozialverband VdK engagiert. Im Ortsverband Nieder-Gemünden war sie zunächst von 1992 bis 1997 Kassenführerin und führte Beratungen der Mitglieder durch. Seitdem führt sie den Ortsverband als Vorsitzende.Seit 1994 ist sie ebenfalls im Kreisverband Alsfeld aktiv. Dort war sie zunächst Beisitzerin, dann stellvertretende Vorsitzende und ist seit 1996 Vorsitzende. In dieser Funktion betreut sie 39 Ortsverbände mit knapp 5300 Mitgliedern.Daneben ist sie als Sozialberaterin tätig und hält dafür Sprechstunden ab, die rund 300 Ratsuchende im Jahr nutzen. Ihrem persönlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass der Kreisverband Alsfeld durch Ausdehnung des Serviceangebots den Wandel vom Kriegsopferverband zu einem modernen Sozialverband für behinderte und alte Menschen vollzogen hat. Sehr wichtig ist für sie dabei, den Mitgliedern nicht nur in sozialen Fragen zur Seite zu stehen, sondern durch gesellige Aktivitäten den Gemeinschaftssinn zu fördern und insbesondere alleinstehenden Menschen Kontaktmöglichkeiten zu eröffnen. Als Sozialberaterin ist sie für Ratsuchende regelmäßig in der Kreisgeschäftsstelle Alsfeld anzutreffen.Frau Schnell-Kretschmer engagiert sich ebenfalls im VdK-Vorstand auf Bezirksebene und war bis 2012 Vorsitzende des Bezirksverbands Gießen. Im Bezirksverband Fulda ist sie seit 2010 Bezirksbeauftragte für Bildung und ehrenamtliche Sozialrechtsberaterin.Lange Jahre war Frau Schnell-Kretschmer darüber hinaus als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Gießen tätig. Als ehrenamtliche Betreuerin beim Amtsgericht Alsfeld ist sie noch heute aktiv.