Gemünden (pwr). Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es an Heiligabend auf der A5 in Richtung Frankfurt. In Höhe von Gemünden (Felda) verlor der Fahrer eines Jaguars bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Mittelplanke und touchierte zwei Autos.