Der neue Vorsitzende von Dynamo ’85 Lothar Stein (l.) mit der aktuellen Vereinsmeisterin Monika Stöhr und dem Vereinsmeister Rainer Stein. (Foto: eva) © Hannelore Diegel

Sportlich konnten die Aktiven von Dynamo ’85, vor allem bei den letztjährigen Burgmeisterschaften, in deren Rahmen sich die Burg-Gemündener Kegelmannschaften messen, überzeugen. Denn alle Titel gingen bei diesem Wettbewerb an Keglerinnen und Kegler von Dynamo ’85. In der Einzelwertung gewann Monika Stöhr den Titel der »Burgmeisterin« und Lothar Stein den Titel des »Burgmeisters«, und auch der Mannschaftstitel ging bei dem Wettbewerb an den Club. Zum 14. Mal wurden während der Jahreshauptversammlung die internen Vereinsmeisterschaften von Dynamo ’85 ausgetragen. Bei den fünf Kegelspielen, die für alle teilnehmenden Frauen und Männer die gleiche Chance bieten, kam es zu spannenden und interessanten Ergebnissen.Nach großen sportlichen Leistungen konnte sich an diesem Abend Rainer Stein souverän durchsetzen und wurde Vereinsmeister 2017. Auch bei den Damen war es bis zum Ende spannend. Nach dem letzten Spiel ging der Titel Vereinsmeisterin 2017 an Monika Stöhr.Mit gutem Beispiel voran gingen in der abgelaufenen Kegelsaison Kerstin Stein und Peter Bender, denn sie hatten die meisten Kegelpuppen bei den Kegelabenden geschont und wurden somit zur »Pudelkönigin 2016«, beziehungsweise »Pudelkönig 2016« gekürt. Die meisten »Neuner« im abgelaufenen Jahr erzielte dahingegen bei den Männern Rainer Stein. Er schaffte es insgesamt 74-mal das bei Keglern so begehrte Ergebnis Alle Neun zu erzielen, während Monika Stöhr mit 75-mal »Alle Neun« bei den Frauen am erfolgreichsten war. Ebenso wurden die beiden vorgenannten Sportler angesichts des besten Gesamtergebnisses während der zwölf ausgerichteten Kegeltreffen als Vereinsmeister und Vereinsmeisterin geehrt.Als einen Höhepunkt während der Jahreshauptversammlung wird die neue Zusammenstellung des Vorstandes durch Auslosung geschildert, der sich dementsprechend in diesem Jahr folgendermaßen zusammensetzt. Erster Vorsitzender wurde Lothar Stein, zweiter Vorsitzender Rainer Stein, Kassenwart Peter Bender, Schriftführer Manfred Stöhr und Sportdirektorin Monika Stöhr. Während darüber hinaus Silvia Müller die Aufgaben der Spiel-, Regel- und Zeugwartin, Klaus Rohrbach die des Getränkewarts obliegen, ist nun Kerstin Stein PR-Managerin, Jürgen Müller ist Frauenwart, Anke Stein ist Männerwartim und Karin Schönfeld Sparschwein-Patin. Als Veranstaltungsmanagerin trägt im laufenden Jahr Anette Schönhals Verantwortung. Somit liegen die Ausarbeitung und Gestaltung eventueller Fahrten und Feiern in ihrer Verantwortung.