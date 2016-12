Tolle Leistung bei Gemündener Jugendwehren

Udo Richber, Rechner Alexander Lutz, die stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwartin Adriana Mujic, Gemeindejugendfeuerwehrwart Christoph Schad, Bürgermeister Lothar Bott und der seitherige Jugendfeuerwehrwart Patrick Schön. (Foto: eva) © Hannelore Diegel

Aus dem Bericht des seitherigen Jugendfeuerwehrwartes Patrick Schön, der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte, ging hervor, dass zum Jahresende 2015, 46 Mitglieder (23 Mädchen und 23 Jungen) den Jugendfeuerwehren angehören.Patrick Schön berichtete, dass in den aktiven Jugendfeuerwehren 133 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung stattgefunden habe, dazu wurden noch 54 Stunden allgemeine Jugendarbeit und 40 Stunden bei Wettbewerben sowie Zeltlagern und Freizeiten geleistet. Von den Betreuern seien außerdem für Vorbereitungen, Sitzungen und Tagungen nochmals ein Zeitaufwand von 30 Stunden aufgebracht worden.Des Weiteren haben zwei Betreuer an einem Seminar für Wertungsrichter teilgenommen. In den Wintermonaten stand zur Vorbereitung auf die kommende Wettkampfsaison Ausbildung im Vordergrund. Außerdem sei die kalte Jahreshälfte unter anderem mit Spielabenden sowie Schwimmbadfahrten und weiteren sportlichen Aktivitäten überbrückt worden. Darüber hinaus hatten die Jugendfeuerwehren wieder nach Weihnachten in den Ortsteilen die Weihnachtsbäume eingesammelt und entsorgt und zwei Jugendwehren beteiligten sich an Umweltschutzaktivitäten. Besonders hob Schön die exzellenten Leistungen der Jugendfeuerwehren von Hainbach und Ehringshausen hervor, die 2015 bei den 46. Landeswettkämpfen in Lorsch sowohl mit der Gesamtgruppe Hainbach als auch mit der Mädchengruppe Ehringshausen Hessenmeister wurden und mit den Ehringshäuser Jungs in der Staffel den Vizehessenmeistertitel gewannen. »Diese sehr guten Ergebnisse zeigen, wie gut die Jugendarbeit in den Feuerwehren und der Ausbildungsstand der Jugendfeuerwehren sind«, sagte Schön hinsichtlich der hervorragenden Leistungen trotz sinkender Mitgliederzahlen in den Jugendwehren.Rechner Alexander Lutz informierte über die Finanzen der Jugendfeuerwehr im abgelaufenen Berichtsjahr. Die beiden Kassenprüfer Gabriel Schnell-Kretschmer und Manuel Schneider bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Während GBI Richber und weitere Feuerwehraktive zu einem Einsatz gerufen wurden, bedankte sich Bürgermeister Lothar Bott beim Vorstand und den Jugendbetreuern für ihr Engagement. Was die Jugendfeuerwehren trotz stagnierender oder gar abnehmender Mitgliederzahlen in den letzten Jahren erreicht hätten, sei schon eine große Leistung, sagte Bott.Zum Abschluss dankte der neue Gemeindejugendfeuerwehrwart Christoph Schad seinem Vorgänger Patrick Schön für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren.