Bürgermeisterin Claudia Blum, Stefan Seibert (stellv. Bauhofleiter Homberg), Bürgermeister Lothar Bott und der Leiter des Bau- und Servicehofes Gemünden, Udo Richber, mit dem Prüfgerät (v. l.). (Foto: ek) © Eckhard Kömpf

Geschieht der Bruch im Bereich der Straßen, für deren Unterhaltung Land oder der Kreis zuständig sind, verlangt man seitens des eigentlich zuständigen Baulastträgers einen Nachweis über die ordnungsgemäße Verdichtung des aufgefüllten Bereiches beziehungsweise der ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Straßenoberfläche.Dies konnte bisher in den Kommunen nur durch Fachfirmen erfolgen, weil diese über die speziellen Prüfgeräte verfügen. Dies war nicht billig und verteuerte die Arbeiten, zumal die Bauausführung in der Regel dann nicht in Eigenregie der Bauhöfe durchgeführt werden konnte. Auf dem »kleinen Dienstweg« sondierten die beiden Bauhofleiter von Gemünden und Homberg den Markt für Prüfgeräte und holten sich Rückendeckung ihrer Verwaltungsleiter. Nachdem die Gremien in beiden Kommunen Zustimmung signalisiert hatten, wurde nach dem Einholen von Angeboten ein Prüfgerät für den dynamischen Plattendruckversuch zur Prüfung der ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Straßenoberfläche angeschafft. Die Kosten des neuen Prüfgerätes beliefen sich auf rund 3300 Euro, einen Betrag den sich Homberg und Gemünden geteilt haben. Neben den Anschaffungskosten wird man sich im Bedarfsfalle auch anfallende Reparaturkosten teilen, sagte Bürgermeister Lothar Bott auf Nachfrage.Im Beisein von Hombergs Bürgermeisterin Claudia Blum, Gemündens Bürgermeister Lothar Bott und dem stellvertretenden Bauhofleiter Stefan Seibert (Homberg) stellte Udo Richber (Bauhofleiter Gemünden) das neue Prüfgerät am Bauhof in Nieder-Gemünden vor und demonstrierte die Funktionsweise.Nach Mitteilung der beiden Verwaltungsleiter bleibt das neue Prüfgerät in Gemünden, von wo aus es je nach Bedarf in den Kommunen eingesetzt werden kann. Bei jedem Einsatz wird ein Prüfprotokoll erstellt. Damit können beide Kommunen künftig den Forderungen des jeweiligen Baulastträgers genügen, ohne dafür spezielle Firmen beauftragen zu müssen.