Neben dem geplanten Drogeriemarkt in Homberg könnte auch eine Tankestelle entstehen. Als Betreiber käme die Raiffeisen Waren GmbH in Frage, die wie hier in Alsfeld schon Erfahrung hat in diesem Bereich. (Foto: jol) © Joachim Legatis

Edeka hat kein Interesse an einer Veränderung des vorhandenen Marktes. Bekanntlich strebt aber der benachbarte Lidl eine Erweiterung seiner Verkaufsfläche von jetzt 800 auf rund 980 Quadratmeter an. Damit das möglich ist, muss aus dem jetzigen Mischgebiet eine Sonderbaufläche werden, erläuterte Mathias Wolf vom Planungsbüro Fischer. Seitens des RP werde der Bereich als »Einkaufscenter« bewertet.Dennoch ist ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren nötig, das parallel zum Bebauungsplanverfahren laufen muss. So lässt der derzeitige Bebauungsplan zum Beispiel auch keine Tankstelle auf dem Gelände zu. Und ob wirklich die von Lidl gewünschten 980 Quadratmeter herauskommen, das könne man noch nicht sagen, meine Wolf. Das müsse noch abgestimmt werden. Nach wie vor bietet auch das hängige Grundstück eine gewisse Herausforderung für Planer.Keine Widerstände erwartet Wolf dagegen vom Regierungspräsidium, wie er sagte. Dort habe man verlauten lassen, dass das Projekt der Stadt unterstützt werde. Wenn alles glatt läuft, dann könne der geänderte Bebauungsplan im nächsten Sommer oder Herbst Rechtskraft erlangen. Die Kosten für das Bauleitplanverfahren werden im übrigen die Investoren tragen. Die Stadtverordneten waren dann einstimmig für die Aufstellung des Bebauungsplans Ohm-Center und die Änderung des Flächennutzungsplans.Relativ wahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass im Fall eines Tankstellenbaues die Raiffeisen Waren GmbH Betreiber werden könnte. Diese hat bereits Erfahrung mit einer eigenen Tankstelle in der Grünberger Straße in Alsfeld, dort befindet sich auch ein Geldautomat der VR Bank. Zudem betreibt die Raiffeisen auf der gegenüber liegenden Seite in der Homberger Ohmstraße bereits einen Baumarkt. Eine Stellungnahme war gestern dazu aus den beiden Häusern nicht mehr zu erhalten.