Die Umsetzung des Neubauprojektes A 49 ist seit Jahrzehnten Gesprächsthema in der Region. Nun wird es auch für den südlichsten Abschnitt des Vorhabens konkret. Zur Realisierung des überörtlichen Verkehrsvorhabens ist begleitend ein Flurbereinigungsverfahren vorgesehen. Das Verfahren wird als Unternehmensflurbereinigung eingeleitet, da Flächen in großem Umfang in Anspruch genommen werden.Die Auswirkungen des Autobahnbaus sind umfangreich. Es werden Wege, Wälder, Gewässer und Grundstücke durchschnitten. Für den Bauabschnitt ist ein Flächenbedarf von rund 640 ha erforderlich. Im Flurbereinigungsverfahren sind rund 207 ha landwirtschaftliche Nutzfläche betroffen, da ein großer Teil der Trasse durch den ehemaligen Truppenübungsplatz verläuft und die Ausgleichsmaßnahmen weitgehend auf Waldflächen vorgenommen werden sollen. Für die Landwirtschaft entstehen durch ein Großbauvorhaben zudem ungünstig zu bewirtschaftende Schläge. Durch das Flurbereinigungsverfahren sollen diese Auswirkungen reduziert werden.Das bestehende Wege- und Gewässernetz wird laut Behörde so angepasst, dass wieder neue und wirtschaftlich gestaltete Schlagstrukturen entstehen. Zudem wird Grundbesitz neu geordnet, sodass es eine zweckmäßige Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen geben werde. Durch die Möglichkeit der Neuordnung des Grundbesitzes können Flächen innerhalb und außerhalb des Trassenverlaufs für das Neubauvorhaben erworben werden. Dadurch werde der Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt. Alle betroffenen Grundstückseigentümer und Eigentümer grundstückgleicher Rechte bilden die Teilnehmergemeinschaft. Sie wählt einen Vorstand, der die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft führt. Zur Vorstandswahl wird noch eingeladen.Das Verfahren umfasst 2533 ha und etwa 7300 Flurstücke in den Gemarkungen Homberg, Dannenrod, Erbenhausen, Appenrod, Maulbach, Niederklein, Stadtallendorf, Amöneburg, Mardorf, Wahlen, Gleimenhain, Nieder-Gemünden und Rülfenrod. Der nächste Schritt ist die Bereitstellung der Flächen für das Bauvorhaben. Die Eigentümer und Bewirtschafter, deren Flächen betroffen sind, werden angeschrieben und um Überlassung ihrer Flächen gebeten. Es werden sogenannte Besitzüberlassungserklärungen abgeschlossen.