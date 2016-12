Hoffen auf baldigen Abriss von altem Markt

Einen äußerst trostlosen Anblick bietet seit vielen Jahren das Grundstück mit dem ehemaligen Rewe-Markt. (Foto: Archiv) © Red

Bürgermeisterin Claudia Blum sagte, dass die Fläche derzeit im Bebauungsplan noch als »Sondergebiet Einkauf« ausgewiesen ist. Demnach sind dort Sortimente eines Lebensmittelmarktes bis maximal 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie ein Getränkeabholmarkt erlaubt. Dennoch kann sie sich nicht vorstellen, dass an dieser Stelle wieder ein Lebensmittelmarkt entstehen kann, zumal einige Meter weiter der Rewe-Markt liegt und die Stadt bereits jetzt in diesem Punkt aus RP-Sicht als überversorgt gilt. Auch sei das nicht im städtischen Interesse. Deshalb wird bei der Verwaltung geprüft, ob der Bebauungsplan in dem Mischgebiet geändert werde muss.Immerhin könnte schon bald das alte Marktgebäude verschwinden, hofft Blum. Das Gelände ist seit Jahren mit einem Bauzaun gesichert, Teile des Daches sind heruntergestürzt und der ehemalige Markt ist mehr oder weniger eine Ruine.Ob jetzt wirklich Bewegung in die Sache kmmt, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit hatten sich entsprechende Hoffnungen immer wieder zerschlagen.