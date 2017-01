Nachwuchs sorgt für guten Fußball

Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft (v.l.): Frank Heller, Jörg Gans, Sandra Gans-Agiomyrgiannakis sowie Tanja Vaupel. (Foto: brf) © Günther Kraemer

Zur sportlichen Entwicklung des Vereines gab es auch Positives zu berichten. Schloss man in der vergangenen Saison noch mit einem 14. Tabellenplatz die Runde ab, so kann man in der laufenden Saison 2016/2017 feststellen, dass sich der Sportverein mit seiner ersten Mannschaft in der A-Klasse – nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga – inzwischen stabilisiert hat. Achim Vaupel, Abteilungsleiter Fußball, berichtete darüber, dass es gelungen ist, A-Jugendliche in die erste Mannschaft einzubauen; einige sind bereits zu Stammspielern geworden. »Der sportliche Umbruch ist in vollem Gange«, äußerte Vaupel im Gespräch mit der AAZ. Das gehe allerdings alles nicht von heute auf morgen. Zum Spielbetrieb selbst stellte Vaupel fest, dass die Umstellung der Anstoßzeiten in der A-Klasse auf 14 Uhr für die ersten Mannschaften und ab 16 Uhr für die Reserven sich aus seiner Sicht bewährt haben. Denn kein Spiel der Reserve sei ausgefallen. Und genau das war auch Sinn und Zweck der Neuregelung gewesen.Der Jugendbereich wird durch den JFV Ohmtal Homberg mit den beteiligten Kernvereinen SV Nieder-Ofleiden, SV Ober-Ofleiden, Germania Homberg, SGV Appenrod und KSG Maulbach abgedeckt. Die Jugendarbeit erfordere einen hohen Einsatz in der sportlichen Betreuung, berichtete Helmut Seibert. Mit Gerhard Stein (Nieder-Gemünden) konnte im Sommer ein weiterer Trainer als eine Art Jugendkoordinator verpflichtet werden. Im Jugendfußball gilt es eng zusammenzuarbeiten mit dem Ziel, den Fußball in der Region auf einem guten Niveau zu sichern.Ein sportliches Aushängeschild ist die erste Frauen-Tischtennismannschaft; sie spielt in der Hessenliga. Nach einem Jahr Abstinenz, sagte Abteilungsleiter Roland Hofmann, krönten Michaela Stock, Sarah Anton, Anke Böttner und Nadja Dörr ihre herausragenden Leistungen mit dem erneuten Aufstieg in die Hessenliga. Und nicht ohne Stolz verkündete Hofmann weiter: »Kein Verein im Vogelsbergkreis stellt eine höherklassige Mannschaft.« Die Tischtennisabteilung hat neun Mannschaften – zwei Damen- und Herrenmannschaften sowie fünf Jugendmannschaften. Es schlossen sich Berichte der weiteren Abteilungen an.Für langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: für 25 Jahre Nico, Anna Lena und Birgit Dickel; für 40 Jahre Tanja Vaupel, Simone Klapper, Frank Heller, Ralf Heller, Jörg Gans und Sandra Gans-Agiomyrgiannakis; für 50 Jahre Gerhard Schierholz sowie Helmut Kühn.