Die kleinsten Teilnehmer würfeln auf ein Tablett, dann muss man die Würfel nicht so oft unterm Tisch suchen. (Foto: rs) © Rolf Schwickert

»Nur 14, das reicht wieder nicht«, ärgert sich ein Junge am Tisch mit rund einem Dutzend Gleichaltriger. 14 ist bei maximal 19 zu erzielenden punkten zwar schon ziemlich gut, aber der Til hat wieder 17. Zum dritten Mal geht die Runde an ihn, vor sich stapelt er die Preise wie Kugelschreiber, Spielzeugpistole, Notizzettel für die Schule und Süßigkeiten. An dem großen Tisch hat nur noch ein anderer Junge ebenfalls was gewonnen, ansonsten hat Til abgeräumt. Glück muss man haben. Aber auch Geduld und die nötige Zurückhaltung, wenn der Nachbar höhere Zahlen würfelt. »Vertragt euch, sonst sitzt der eine da, und der andere dort.« Die Tischaufsicht vom Verein greift ein. Die Frau hat alles im Blick, die Jungs, die Würfelergebnisse, und sie vergibt auch die Preise.Was am Jungstisch schon ziemlich abgeklärt abläuft, geht bei vier etwas älteren Mädchen (im vergleich zu den Jungs) ganz selbstständig. Für sie gibt es übrigens andere Gewinne, denn eine Spielzeugpistole... Mit elterlicher Unterstützung geht es an den beiden anderen Tischen zu, die kleinen Würfler sitzen auf dem Schoß von Vater oder Mutter, müssen immer wieder mal zum Würfeln angehalten werden und sind nicht immer am Ergebnis interessiert – es gibt so viele andere interessante Sachen und Leute im Sportheim zu sehen. Damit an diesen Tischen das Spiel ohne längere Unterbrechungen läuft, würfeln die Kinder in ein Tablett mit hohem Rand, wer weiß, wo sonst mancher Würfel landen würde. Am Abend ging es dann sehr routiniert zu, aber auch teurer. Die Erwachsenen haben ein Startgeld zu entrichten, aber bei Preisen wie einer Flasche Sekt, einer Wurstblase, einer Stracken oder einem Neujährchen lässt sich das verschmerzen. Zur Stärkung gibt es Hackbraten mit Zwiebelsoße. 460 Mitglieder mit zehn Jugendmannschaften (in Spielgemeinschaften) hat der Verein, aber viele der Besucher sind nicht Mitglied, sie nutzen das Angebot im Ort zur Geselligkeit. So wird es auch wieder am 7. Januar sein, wenn das Knutfest begangen wird. Knutfest? Na, tagsüber werden die ausgedienten Weihnachtsbäume im Ort eingesammelt, ab 17 Uhr wird dann am Sportheim am Grill mit heißen Getränken gefeiert. Und es gibt den Weihnachtsbaum-Weitwurf. Wobei weit etwas übertrieben ist: Denn maximal zwischen fünf und sechs Meter fliegt so ein ausgedienter Baum, denn er ist eher unhandlich und nicht eben windschlüpfrig. Aber es macht Spaß – wie das Silvesterwürfeln vor Silvester.