Suche nach dem besten StandOrt

Am günstigsten wird der Platz wohl auf der ehemaligen Speedwaybahn in Homberg kommen. Wird er am Schulzentrum angelegt, gibt es aber wahrscheinlich mehr Fördermittel.

Der Jugendförderverein hat einige mögliche Standorte für den Bau eines Kunstrasenplatzes ausgewählt. Auch haben bereits erste Gespräche mit den jeweiligen Eigentümern stattgefunden. Danach wurden entsprechende Angebote eingeholt, leider würden aber noch nicht alle Angebote vorliegen. Frank Heller nannte als mögliche Standorte den Bereich an der kleinen Turnhalle am Schulzentrum, den Sportplatz des SV Nieder-Ofleiden und den alten Hartplatz (ehemalige Speedway-Bahn) in Homberg.Die ersten Angebote machten deutlich, dass die Kosten jeweils mit dem Bau einer Fluchtlichtanlage, aber ohne zusätzliches Umkleidemöglichkeiten, recht unterschiedlich angesetzt werden. Im Bereich von kleiner Turnhalle in Homberg und Sportplatz Nieder-Ofleiden würden die Kosten zwischen 750 000 und 720 000 Euro liegen, für den Bereich Hartplatz in Homberg dagegen bei »nur« 420 000 Euro.Sobald die letzten Angebote eingegangen sind, soll kurzfristig eine weitere Zusammenkunft mit den Fußballvereinen in Homberg stattfinden. Dann geht es darum, ob der Kunstrasenplatz gewünscht ist. Diese Grundsatzentscheidung muss zunächst getroffen werden, sagte Frank Heller.Die politischen Weichen würden auf Grün stehen, sagte Heller, der auch Stadtverordneter ist. Danach sei der gemeinsame politische Wille da, den Platz zu unterstützen, wenn er gewünscht ist. Allerdings sei auch klar, dass bei der Finanzierung aus allen möglichen Töpfen »gelöffelt« werden muss. Die Stadt Homberg selbst hat bereits im Haushalt 2016 eine Anfangsfinanzierung von 15 000 Euro eingestellt und für 2017 weitere 15 000 Euro etatisiert sowie für das Jahr 2018 im Finanzplan 100 000 Euro vorgesehen.