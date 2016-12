Die Kirche in Flensungen und unten die »Mücker Stimmen« bei ihrem Auftritt am vergangenen Samstagabend. (Fotos: rs/sf)

Wenig glücklich über den Vorfall zeigt sich auf Anfrage Pfarrer Holger Becker, der auch Kirchenvorstandsvorsitzender in Flensungen ist. Er habe vorher den Gottesdienst zum vierten Advent gehalten und nebenan übten die Sänger für den Auftritt beim Chorkonzert im Anschluss an den Gottesdienst. Schon vorher musste Becker weg zum Gottesdienst nach Merlau. »Danach muss sich der Küster wohl daneben benommen haben.« Der Kirchenvorstand werde sich jetzt Gedanken machen, wie man mit dem Vorfall umgeht. Becker: »Wir sollten aufarbeiten, wie das passiert ist.« Es gehe natürlich nicht, dass ein Küster in der Kirche ausfallend wird. Was die Miete für das Konzert anlangt, so meinte Becker: »Wirklich horrend ist die Summe von 150 Euro nicht.« Zudem habe der Küster für seinen Aufwand mit Aufschließen und Reinigen der Kirche 50 Euro erhalten sollen. »Man kann auf unser Angebot eingehen oder kann es ablehnen.« Und die Sänger hätten beispielsweise das Dorfgemeinschaftshaus nutzen können.Allerdings gingen die Meinungen im Kirchenvorstand nicht ganz konform. Bernhard Kuhl vom Kirchenvorstand spricht von einer »verzwickten Situation«. Es gebe gleich mehrere Probleme. Zum einen sei wohl schon im Vorfeld bei der Kommunikation vieles falsch gelaufen. »Mich hat es selbst auch überrascht, welche Wellen das geschlagen hat«, sagt er. Er hält fest, dass in Sachen Nutzungsbühr für die Kirche im Kirchenvorstand nicht einstimmig entschieden wurde, »das war ein Mehrheitsbeschluss, der aber natürlich gilt.« Es habe aber andere Meinungen gegeben. Er vermutet, dass es gar nicht so sehr um den Betrag von 150 Euro geht, sondern wie die Sache im Vorfeld kommuniziert wurde. Aber er kann der Aufregung, die viele wohl gern vermieden hätten, etwas abgewinnen. »Manchmal ist es ganz gut, wenn etwas auf den Tisch kommt und bestimmte Wahrheiten ausgesprochen werden.« Und man solle das jetzt nicht einfach aussitzen, sondern es aufbereiten. »Ich würde das gern offensiv angehen und hoffe darauf, dass Gesprächsangebote angenommen werden.« Ihm sei bewusst, dass viel Porzellan zerschlagen wurde. »Es ist mir aber sehr daran gelegen, das jetzt in Frieden zu klären.«Beim Gesangverein Liederkranz Flensungen war man von den Begleitumständen des Abends verständlicherweise wenig angetan. Wie Vorsitzender Dieter Faust sagte, habe er die verbalen Ausfälle des Küsters live miterlebt. »Als wir die Kerzen nacheinander entzünden wollten, kam er wie ein Pfeil angeschossen und hat lautstark vor dem gesamten Publikum mich und meinen Sangesbruder Horst Lang, wir wollten die Kerzen anzünden, angefahren, wir sollten nicht den dicken Mann markieren und es würden immer mehr Nadeln auf den Boden fallen, wenn wir die Kerzen anzünden«. Er habe dann ganz ruhig reagiert und den Gästen in der Kirche gesagt, dass man dann eben ohne entzündete Kerzen singen werde.Als viel schlimmer habe es ein großer Teil der Gäste empfunden, dass Chorleiter Stefan Spielberger vom Küster später beim Hinausgehen aus der Kirche mit derben Schimpfworten belegt worden sei.Zudem sei im Spendenaufruf am Ende des Konzerts ganz deutlich ein Hinweis auf die Deckung der Kosten an die Kirche formuliert worden.