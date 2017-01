Das Ehrungsbild zeigt (v. l.) DRK-Vorsitzenden Frank Schäffer, Gert Born, Stangenrod (130. Spende), Heidrun Merz, Merlau (75. Spende), Erstspender Dirk Neumann, Atzenhain, Rainer Luksch, Atzenhain (150. Spende) und Kreisbereitschaftsleiter Ulf Immo Bovensmann. (Foto: eva) © Hannelore Diegel

Für ihre Spendenbereitschaft erhalten Mehrfachspender außerdem ein Dankeschön in Form von Ehrungen oder kleinen Präsenten. Dementsprechend konnte DRK-Vorsitzender Frank Schäffer auch beim Spendetermin in Atzenhain Rainer Luksch, Atzenhain (150. Spende), Albert Tröller, Ruppertenrod (100. Spende), Norbert Frank, Flensungen und Heidrun Merz, Merlau (jeweils 75. Spende), Manuela Röcker, Homberg (25. Spende) und Stephanie Lieberum, Atzenhain (10. Spende) mit entsprechenden Urkunden sowie Goldenen Ehrennadeln des DRK-Blutspendedienstes auszeichnen.Für weitere beachtliche hohe Spenderzahlen sowie Zehner- und Fünferspenden, wurden die folgenden Personen mit Präsenten belohnt: Gert Born, Stangenrod (130. Spende), Günter Zeuner, Ruppertenrod (111. Spende), Ottmar Hönig, Atzenhain (102. Spende), Armin Henkel, Atzenhain (101. Spende), Heinz Kömpf, Burg-Gemünden (97. Spende), Bodo Liesemer, Atzenhain und Simone Seitz, Kirtorf (jeweils 93. Spende), Otmar Keller, Lumda (86. Spende), Frank Schäffer, Atzenhain (82. Spende), Hans Jürgen Weller, Atzenhain (30. Spende) und Niklas Henkel, Atzenhain (20. Spende). Neben den zahlreichen Spendern und dem Team des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen sorgten beim Blutspendetermin in Atzenhain wieder zahlreiche Helfer der DRK-Ortsvereinigung im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf vor, während und nach der Blutspende.