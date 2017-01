Björn und Anja Steinhilber (r.) übernehmen den Leiterstab des Flensunger Hofs von Kurt-Werner und Esther Strube. (Foto: sf) © Jutta Schuett-Frank

Erfreut waren die Strubes darüber, dass ihr Vorgänger Rolf Radtke extra aus Wetter an der Ruhr angereist war und der Verabschiedung beiwohnte. Ebenso freute sie es, dass alle Jugendreferenten von 1974 bis zur Gegenwart gekommen waren. Der stellvertretende Vorsitzende des Freizeitdorfes, Stephan Lang, hielt die Laudatio, die Moderation des Nachmittags lag in den Händen von Pastor Bastian Steinberg aus Bad Nauheim. Sehr erfrischend war im Programmablauf der kabarettistische Auftritt von »Kanzelputzerin Annelies Ruppert« (Andrea Hössler). Mit ihrer Parodie auf die scheidenden Strubes hatte sie die volle Aufmerksamkeit der Gäste.Der Abschied fällt dem Ehepaar Strube leichter, weil sie den Flensunger Hof in den kommenden Jahren in guten Händen wissen. Ihr Nachfolger Björn Steinhilber besuchte bereits als Kind Freizeiten auf dem Flensunger Hof und leistete dort 1996 auch seinen Zivildienst. Er war auch beim ersten Spatenstich an der neuen Halle dabei gewesen, kannte also auch noch die Situation mit dem Kartoffelfeld. Diese Aktion war in die Zeit seines Zivildienstes gefallen. Anschließend absolvierte Björn Steinhilber eine kaufmännische Ausbildung und ein Theologiestudium an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Danach war er als Jugendreferent im Südwestdeutschen EC-Verband tätig. Seine Frau Anja wird sich ebenfalls in die Arbeit auf dem Flensunger Hof einbringen. Mit ihnen ziehen ihre drei Kinder (Julina, Linette und Lionel) im Alter zwischen drei und acht Jahren auf dem Flensunger ein. Björn und Anja Steinhilber bezeichnen sich als gastfreundlich, innovativ und kreativ, möchten Bestehendes weiterführen, andererseits auch visionär nach vorne denken, Dinge verändern und Neues anpacken, wenn die Zeit dafür gekommen ist.Die Stabübergabe wurde als symbolischer Akt durchgeführt, indem das Ehepaar Strube ein Staffelholz an die Nachfolgefamilie Steinhilber übergab. Wieland Müller machte in einem geistlichen Impuls deutlich, dass Gott den Weg in der Hand hat. Der Vorsitzender des Chrischona-Gemeinschaftswerkes Deutschland wählte den Vergleich mit einem Navigationsgerät, bei dem die Route bereits berechnet ist.Für den Gemeindevorstand von Mücke sagte Beigeordnete Jutta Schütt-Frank: »Soweit ich mich persönlich erinnern kann, sehe ich Sie, liebe Esther und lieber Kurt-Werner Strube, immer mit einem positiven Lächeln im Gesicht und einer freudigen Ausstrahlung.« Viele junge Menschen hätten den Flensunger Hof kennen- und schätzen gelernt, hätten dort schöne Zeiten verlebt und gute Erinnerungen daran. Ob allgemeine Freizeiten, Bibelfreizeiten, Workshops oder beispielsweise Lehrgänge besucht worden seien, alle Besucher hätten etwas Gutes und Positives erfahren und mitgenommen. »Das Spektrum Ihrer breiten Wertschätzung ist allenthalben zu spüren, und dass die Insel Flensunger Hof eine Herzensangelegenheit Ihrerseits war – das haben Sie gelebt«, sagte Beigeordnete Schütt-Frank. Gleichzeitig rief sie Anja und Björn Steinhilber mit Familie ein herzliches Willkommen in Mücke zu.