Der Trump »vo de Megg«

Bernd Schulz als »Trump vo de Meck«. (Foto: sf) © Jutta Schuett-Frank

Anja Reitz stürmte als Apollonia die Bühne und sie war sehr versiert im Internet-Shopping. Das Problem war, dass ihr Ehemann nicht mir ihr auf Shoppingtour geht. Die Rede war auch vom schnellen Quick-Tipp mit der Super-Sex – und das alles in so einem »Lottoloare«. Alles wurde auf Dialekt vorgetragen und das gab ständig Lacher. Der Vortrag endete mit »Doas war die Sonderziehung von meiner Handdasch«. Dann nahmen die Jugendlichen Laureen Kratz und Katharina Hoffmann die Aufmerksamkeit in Anspruch. Es war ein gekonnter Vortrag, nur dass Frau Küppers immer alles falsch verstanden hat. Es war sehr lustig und es gab viel zu lachen. Für die Technik des Abends waren Christoph Schiller und Markus Koblischek verantwortlich.Große Aufmerksamkeit zog Bernd Schulz auf sich. Er kam als Schildbürger-Schreiber und hatte seinen Auftritt als »Trump vo de Megg«. Er war durchs ganze Land gereist und auch in Berlin auf dem Flughafen ist er gelandet – doch da ist noch niemals »e Flugzeug gefloge«.Die nächste Station war der Stützpunkt in Mücke. Da gab es einen Anbau – allerdings ohne Handwerker und mit einer fehlenden Mauer. »De Bürgermeister vo de Megg tat sich schwer und fragte net die Leut – er hat mit dem Architekt woas ausgeheckt – doch das war leider nicht perfekt. Und die Moral von der Geschicht: Is a Bauwerk nit gelunge – bezahle die Versicherunge. Und kost doas Bauwerk a bissche mehr – es is ja für die Feuerwehr«. Der Applaus war frenetisch und alle hatten ihren Spaß an dem lustigen und hintergründigen Vortrag des Altmeisters. Lauren Kratz, Natalie Götz und Lucie Reinhardt tanzten als Feuerwehrgarde. Ohne eine Zugabe durften die drei flotten Ladies die Bühne nicht verlassen. Die sogenannte Blaulicht-Garde hatte man extra auf dem Kratzeberg einfliegen lassen. Susi Deutscher und Carina Reitz hatten den Tanz mit den Jugendlichen einstudiert.Anja Reitz und Carina Reitz (Mutter und Tochter) lieferten sich wieder eine interessante Unterhaltung. Da sei doch die Feuerwehr in Paris gewesen und in so einem Etablissement. Die Damen wollten die Stange hochklettern, doch die sind immer abgerutscht und nicht oben angekommen. Die ältere war froh, dass sie in den jungen Jahren die Bravo hatte, die hatte in ihrer Generation die Aufklärung übernommen. Zum großen Finale gab es von oben Luftballons, welche dann auch zum Platzen gebracht wurden. Ein Spaß für die Kinder.Das wunderschöne Programm dauerte bis Mitternacht und gefeiert wurde bis in die Nacht hinein. Jörg Matthias dankte allen, für ihr großartiges Engagement und für das absolut herrliche Programm. (Fotos: sf)