Mit Umstrukturierung vertraut

Der Exil-Siegerländer Dr. Detlef Metz will auf die Menschen zugehen. © Jutta Schuett-Frank

Musikalisch gestaltete der Männergesangverein Bobenhausen unter der Leitung von Otto Peter den feierlichen Gottesdienst mit. Sie brachten die Stücke »Großer Gott wir loben dich«, »Sonntag ist’s« und am Ende des Gottesdienstes »Vater unser« zu Gehör. Der neue Pfarrer Dr. Detlef Metz konnte schon vielfältige Erfahrungen in der Gemeindearbeit und auch bei den Umstrukturierungsprozessen sammeln. Auch mit wissenschaftlichen Arbeiten ist er sehr vertraut, aber immer eng verbunden mit der alltäglichen Arbeit in den Kirchengemeinden. Dekanin Bertram-Schäfer freute sich, Pfarrer Dr. Detlef Metz als neues Mitglied im Büdinger Land begrüßen zu können. Möge er nun in der Kirchengemeinde Bobenhausen mit den Orten Wohnfeld, Kölzenhain, Ober-Seibertenrod und Höckersdorf am Aufbau des Reiches Gottes wirken. Wer die Liebe als Richtschnur zum Leben nehme und so wegweisend lebe, sei auf den Spuren von Jesus Christus. Diese Liebe, so Dekanin Bertram-Schäfer, möge auch Pfarrer Dr. Metz tragen und ihm als Orientierung dienen. Es folgte die Einsegnung von Pfarrer Dr. Metz und die guten vorgetragenen Gebete.In seiner anschließenden Predigt sprach Pfarrer Metz davon, dass Gott den Menschen Raum gibt und dass er die Christen auf ihrem Glaubensweg umgebe. Er müsse nun als Exil-Siegerländer und Zugereister die Menschen in seinem neuen Wirkungskreis kennenlernen. Abschließend berichtete er eine Geschichte nach Leo Tolstoi, die von einem König handelte, der einen letzten Wunsch hatte und Gott sehen wollte. Nach dem Festgottesdienst gab es im evangelischen Gemeindesaal noch einen Empfang.