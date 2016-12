Die Schüler beim Abschlussritual. (Foto: sf) © Jutta Schuett-Frank

Ein wichtiger Baustein ist die Biografie-Forschung in der eigenen Familie. Dazu haben die Schüler den Auftrag, einen Familienangehörigen zur Frage »Wie und wo hast du als Kind gelebt?« zu interviewen. Dazu haben sie einige Fragen wie beispielsweise: Hattest du Taschengeld? Hattest du ein eigenes Zimmer? Bist du gerne zur Schule gegangen? Wurdest du streng erzogen?. Zum Kreis der Interviewten zählten Großeltern, Eltern, Tante, Onkel.Bei der Präsentation kamen interessante Geschichten zu Tage. So interviewte beispielsweise ein Junge seinen Vater. Dieser berichtete, dass er bereits als Kind Vollwaise war und kein Taschengeld bekommen hat. Daher musste er sich früh etwas dazu verdienen und arbeitete bei umliegenden Bauern, die ihn monatlich mit fünf Mark ausbezahlten.Für viele Interviewer war es weiterhin unvorstellbar, dass es nur einmal wöchentlich Fleisch gab – meistens sonntags. Oder auch, dass die Kinder nur wenige Spielsachen besaßen, aber mit dem, was sie hatten, sehr glücklich waren.In einer geheimen Abstimmung äußerten alle Beteiligten, dass es interessant für sie war, auf diese Weise mehr über ihre Familienmitglieder zu erfahren. »Es war toll zu sehen, wie gespannt die Kinder ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen bei ihren Vorträgen zugehört haben. Das Ziel, mehr über die eigene Herkunft erfahren, wurde größtenteils erfüllt«, sagte Christina Menz-Kühnl am Ende des Tages.