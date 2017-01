Mundart lebt vom Gebrauch

Mit den Worten, er sei immer ein gerngesehener Gast bei den Unterhaltungsnachmittagen des Kulturrings, dankt Vorsitzender Hans-Peter Schucker (r.) Referent Karl-Heinz Theiß für seinen lebendigen Mundartvortrag. (Foto: eva) © Hannelore Diegel

»Dialäggd eas mieh wäi schwädsea« (Dialekt ist mehr wie reden), unter dieser Überschrift kredenzte anschließend der Gemündener Mundartexperte Karl-Heinz Theiß den Gästen Ernstes und Heiteres im oberhessischen Dialekt. Er stellte die Mundart aus einem besonderen Blickwinkel heraus vor und unterhielt dazwischen mit Reimen längst verstorbener Autoren und eigenen Texten. Die von ihm vorgetragenen eigenen Texte würden häufig auf Witzen basieren, deren Inhalt zwar übertrieben ist, im Kern jedoch ein Stückchen Lebensalltag und Weisheit beinhalteten, berichtete Theiß. Dabei hob er aber auch hervor, dass nicht alles Geschriebene lustig ist und ganz besonders bei früheren Mundartautoren wie Brodhäcker, Dönges, Fuchs und anderen zwischen den Zeilen oft das karge Leben früherer Zeiten beschrieben wurde.So hatte er beispielsweise einen besonderen, aber nicht ernst zu nehmenden Tipp für das Aufbewahren eines Traktorschlüssels parat, er gab das Rezept über gehaltvolle Rezepturen preis, mit denen sich eine betagte alte Dame vor diversen Krankheiten schützte oder schilderte, wie hinderlich und zeitraubend es sein kann, wenn man drei Stunden wegen eines Stromausfalls mitten auf einer Rolltreppe verharren muss.»Dialekt wird im Alltag nicht mehr zwingend gebraucht. Er ist aber als ein Identitätsmerkmal zu betrachten, welches mit dem Wort Heimat zu tun hat«, sagte Theiß und meint, dass man Dialekt als eine Wurzel aus der Region betrachten kann, aus der man kommt und in die man gehört. In diesem Zusammenhang machte er auch auf den immer weniger anzutreffenden Dialekt aus dem Sudetenland, aus Schlesien und weiteren Regionen aufmerksam.Karl-Heinz Theiß erläuterte, dass der Dialekt viel älter sei als die Hochsprache und deshalb ein altes Kulturgut ist, welches Pflege verdiene. Pflege in dem Sinne, als man den Dialekt sprechen müsse, um ihn trotz aller Veränderungen zu erhalten. »Man kann ihn nicht anfassen oder ausstellen oder durch Restaurierung bewahren, wie es mit Gebäuden, Gemälden und Gegenständen geschieht«, meinte Theiß.