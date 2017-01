Ruine des ehemaligen Rewe-Marktes wird abgerissen

Viele Anlieger werden aufatmen, wenn der Schandfleck verschwunden ist, wo früher der Rewe-Markt stand. (Foto: jol) © Joachim Legatis

Das Grundstück gehört der Treveria sechzehn VV in Düsseldorf, die wiederum das Hamburger Unternehmen Atos beauftragt hatte. Atos wirbt damit, dass deutschlandweit über 180 Gewerbeimmobilien in mehr als 100 Städten mit einer Gesamtfläche von rund einer Million Quadratmeter betreut werden. Laut Bebauungsplan sind auf dem Gelände immer noch Sortimente aus dem Lebensmittelbereich bis 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie ein Getränkeabholmarkt bis 500 Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen. Allerdings hat die Stadt kein Interesse daran, dass dort noch ein weiterer Markt entsteht, zumal ein großer Rewe-Markt in Sichtweite einlädt.