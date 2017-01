Singen und Freude bereiten – Sternsinger auf Tour

An der Gemeindeverwaltung Mücke gehen die Sternsinger nicht vorbei. (Foto: sf) © Jutta Schuett-Frank

Die Aktion widmet sich in diesem Jahr dem Thema »Klimawandel«. Die Sternsinger möchten auf die Folgen des Klimawandels insbesondere in den armen Ländern der Welt aufmerksam machen. So sangen die Sternsinger in Mücke und anderswo und sammelten ihre Spenden. Wer die Sternsinger auch im kommenden Jahr hören möchte, der kann sich bei der Kirchengemeinde Heilig Kreuz anmelden. Die Kinder und ihre Betreuer wurden vom »Ristorante Sicilia« in Merlau und von der Gaststätte »Zur Alten Mücke« sowie vom Landhotel Gärtner zum Mittagessen eingeladen.