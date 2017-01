Zehn Jahre »Zarte Körper«

In Merlau trifft sich die Männergymnastik-Gruppe in der TSG immer freitags. (Foto: sf) © Jutta Schuett-Frank

Amt ausführen. Als sich dann einige Monate später die Frage nach einer Namensgebung stellte, war man sich einig, dass »ZarteKörper« doch wohl der treffende Name für die Abteilung sei.Die Gruppe, die seinerzeit mit 15 Personen startete, ist bis jetzt auf stattliche 32 Teilnehmer gewachsen. An den wöchentlichen Übungsstunden nehmen durchschnittlich 15 bis 20 Männer teil. Motiviert durch die inzwischen auch schon langjährige Übungsleiterin Jessica Müller-Genth wird beim Training der ganze Körper angesprochen. Es wird mit einer Aufwärmphase begonnen, die Koordination wird geschult, die Beweglichkeit wird trainiert, und die Stunden enden immer mit Dehnübungen und einer Entspannungsphase. Zum Einsatz kommen für ein abwechslungsreiches Training Therabänder, Hanteln, Bälle, Swingsticks, und so weiter. Das ganze läuft natürlich mit Musik ab. Dass die Bewegung positive Wirkung hat, zeigt die Tatsache, dass viele der älteren Teilnehmer nun schon die 70 Jahre überschritten haben und immer noch fit und beweglich sind. Bei Verhinderung der Übungsleiterin kann die Gruppe auf zwei Vertretungen zurückgreifen, nämlich Isabel Bauer und Thilo Ittershagen, die beide auch im Besitz eines Trainerscheines sind, sodass ein regelmäßiger Sportbetrieb gewährleistet ist. Außerhalb der Übungsstunden kommt bei der Gruppe die Geselligkeit nicht zu kurz. Man feiert gerne runde Geburtstage zusammen, macht Wanderungen, Weihnachtsfeiern und ist beim Faschingsumzug mit einem Getränke-Verkaufswagen präsent. Das zehnjährige Bestehen soll im Frühjahr mit einem Grillfest gebührend gefeiert werden.Der Jüngste der Gruppe ist noch keine 60 Jahre alt und der Älteste der strammen Jungs ist bereits 82 Jahre alt. Die Truppe besteht aus der Übungsleiterin Jessica Müller-Genth, Karl-Ludwig Baumann, Berthold Becker, Burkhard Becker, Hans-Dieter Braach, Dieter Daniel, Lothar Döhler, Ferry Erdmann, Reinhold Gerbig, Werner Heilmann, Gerhard Hoderlein, Walter Hock, Thilo Ittershagen, Herbert Kämmer, Reinhold Kämmer, Thomas Kartusch, Werner Kaufmann, Emil Kratz, Bernd Krug, Horst Lorenz, Walter Merz, Bernd Müller, Gerhard Pernak, Manfred Reitz, Erich Sauer, Hubert Schmiermund, Werner Stephan, Hans Stiehler, Gerhard Wagner, Karlheinz Weber, Edmund Weitzel und Herbert Zechel. Die Männer kommen aus Nieder-Ohmen, Merlau, Flensungen, Weickartshain und Ruppertenrod.