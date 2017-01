Das Bild zeigt (v. r.) Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland, Stadtbrandinspektor Andreas Hädicke mit seinen beiden Stellvertretern Joachim Erbes und Gernut Armschat sowie Wehrführer Jens Patrick Schmitz und Vorsitzenden Arno Dietz vor dem ELW 1 und dem neuen hydraulischen Rettungssatz. (Foto: au) © Dieter Graulich

Zu den Kosten führte der Bürgermeister aus, dass das Fahrzeug und das neue hydraulische Rettungsgerät einen Wert von rund 110 000 Euro hätten. Auf das Fahrzeug entfallen 88 000 Euro und auf Schere, Spreizer und Hebekissen 22 000 Euro. Dank sagte er dem Feuerwehrverein Ulrichstein, der sich an der Anschaffung des neuen Fahrzeuges mit einem Vereinszuschuss von 7500 Euro beteiligt hatte. Mit der Übergabe des ELW 1 und des hydraulischen Rettungssatzes sei man jetzt wieder in der Lage für die meisten Einsatzarten der heutigen Zeit kompetente Hilfe zu leisten, betonte Stadtbrandinspektor Andreas Hädicke. Heutzutage sei es extrem wichtig, dass notwendige Anschaffungen zeitnah durchgeführt würden. »Ignoriert die Politik dies, werden einen diese Versäumnisse irgendwann einholen, und die damit verbundenen Probleme werden nur schwer lösbar sein.« Der Stadtbrandinspektor dankte Bürgermeister Schneider und den städtischen Gremien, dass sie die finanziellen Mittel für diese Beschaffung bereitgestellt hätten. Nach der Übergabe der Fahrzeugschlüssel an Wehrführer Jens Patrick Schmitz meinte dieser: »Diese Anschaffungen sind für die Bürger sehr gut angelegt.« Einen ersten Einsatz habe der neue Rettungssatz schon bei dem schweren Unfall kurz vor Weihnachten zwischen Rebgeshain und Engelrod gehabt. Bei diesem Verkehrsunfall habe die Feuerwehr mit der alten sowie neuen Ausstattung arbeiten müssen. Nach Grußworten des Kreisbrandinspektors Dr. Sven Holland sprach Pfarrer Manfred Hofmann ein Grußwort, segnete das Fahrzeug und wünschte allzeit eine gute Fahrt sowie Gottes Segen für die jeweiligen Besatzungen.