Edwin Schneider geht im Herbst wieder an den Start

So macht Politik Spaß: Bürgermeister Edwin Schneider im vergangenen Jahr mit Stadtverordnetenvorsteher Karl Weisensee und Alterspräsident Manfred Feineis (von links). Schneider will bei der Bürgermeisterwahl im September antreten. (Foto: ks)

62 Jahre alt und dann wollen wir mal sehen«, fügt er an.Der Wahltermin soll mit der Bundestagswahl zusammengelegt werden, wie Magistrat und Fraktionsvorsitzende besprochen haben. Das wird dann wohl am 24. September sein. Der Beschluss muss aber in der Stadtverordnetenversammlung gefällt werden, wie Schneider betont.Die Aufgaben als Rathauschef machen ihm weiterhin Spaß, es sei aber wie in allen Berufen so, dass es auch weniger angenehme Zeiten gibt. Zu den positiven Seiten gehören die Termine mit Ehrenamtlichen. »Ich war schon immer ein Vereinsmensch und in einigen Vorständen aktiv«, sagt Schneider. Zum Jahresanfang ist wieder die Zeit der Hauptversammlungen. Jedes Wochenende ist er hier unterwegs, es mache aber Freude, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.Schneider hat nach eigenen Angaben meist eine 60-Stunden-Woche, schon mit Blick auf die vielen Vereinssitzungen. In manchen Wochen kommen eher 80 Stunden zusammen, denn als Bürgermeister hat er drei zentrale Aufgaben. So ist er Vorsitzender des Magistrats, der die Beschlüsse des Stadtparlaments vorbereitet und umsetzt.Zudem ist er als Chef der Verwaltung gefordert. Als Repräsentant der Stadt tritt er in Versammlungen von Vereinen und Verbänden auf, vertritt die Kommune gegenüber Kreis, Regierungspräsidium und dem Land. In einer zweiten Amtszeit als Rathauschef will Schneider an die bisherigen Aktivitäten anknüpfen. Darunter ist eines der Großprojekte die ärztliche Versorgung, die noch immer nicht gesichert ist. Zudem soll die Kernstadt endlich einen Tiefbrunnen zur Wasserversorgung erhalten. Schneider befürwortet es sehr, wenn die Schürfquellen stillgelegt werden, die zur Verkeimung des Wassers neigen. Eine teure Sache wird die Sanierung der Kläranlagen Ulrichstein und Ober-Seibertenrod. Das kostet »über den dicken Daumen« eine bis zwei Millionen Euro, schätzt er. Die beiden Anlagen müssen bis Ende nächsten Jahres so umgerüstet sein, dass weniger Phosphate und Nitrate in die Bäche abgeleitet werden. Positiv ist, dass vom Land eine Förderung der Umbaumaßnahmen zugesagt wurde.