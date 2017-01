Neuer Pfarrer Detlef Metz beginnt Dienst in Bobenhausen

Pfarrer Detlef Metz vor der Kirche in Bobenhausen. Dort findet am Sonntag der Einführungsgottesdienst statt. (Foto: sf)

In einem Urlaub lernten sie den Vogelsberg kennen und lieben. Zur Familie gehören noch zwei Hunde, die das Landleben genießen. Im Dekanat waren gleich zwei Pfarrstellen neu zu besetzen, so in Schotten-Wingershausen und eben in Bobenhausen. Als Wohnsitz hat sich das Paar für das geräumigere Pfarrhaus in Wingershausen entschieden, denn schließlich »treffen« sich auch zwei Bibliotheken bei dem Paar, die entsprechend Raum brauchen. In der Kirchengemeinde kennt man Detlef Metz schon, den neuen Pfarrer, der noch mit dem Kennzeichen »SI« unterwegs ist. Schon vor Weihnachten hat er sich mit seiner Kirchengemeinde vertraut gemacht und den Gottesdienst gehalten. »Bei mehreren Gottesdiensten am gleichen Sonntag muss man die Fahrtzeit zur nächsten Kirche bei der Predigt kürzen, um entsprechend pünktlich zu beginnen«, erzählt Detlef Metz. Aber das wird er schon meistern. Aufgewachsen ist der Seelsorger in Siegen, umgeben vom christlichen Glauben. Später wurde er Mitarbeiter im Kindergottesdienst und in der Jugendgruppe und so reifte der Wunsch, Theologie zu studieren und sich der Gemeindearbeit zu widmen. Nach der Bundeswehrzeit studierte Detlef Metz in Bonn und Tübingen und wurde nach dem Abschluss seiner Promotion Pfarrer bei der westfälischen Landeskirche. Er war bis zuletzt im Kirchenkreis Wittgenstein und als Vakanzvertretung in der Kirchengemeinde Wunderthausen-Diedenshausen aktiv, die etwa die Größe der Kirchengemeinde Bobenhausen hat.Zuvor war Metz in der Siegener Superintendentur theologischer Referent. Ebenfalls hat Detlef Metz am Institut für evangelische Theologie der Universität Gießen als wissenschaftlicher Mitarbeiter gewirkt. Das Evangelium und die Liebe Gottes zu verkünden, sind ihm eine Herzensangelegenheit. »Die kirchliche Theologiegeschichte ist ein großer Schatz und darin wühle ich sehr gerne«, sagt der Privatdozent für Kirchengeschichte in Tübingen, denn diese Aufgabe bekleidet er ebenfalls. Detlef Metz freut sich nun auf seine neue Aufgabe im Vogelsberg. In der Freizeit genießen die Eheleute gern die Natur. Auch die geologischen Schönheiten des Vogelsberg liegen den beiden am Herzen.Die knapp 900 Bewohner des Kirchspiels aus den fünf Ortschaften können sich auf einen engagierten Pfarrersmann freuen. Von seinem neuen Zuhause in Wingershausen bis nach Bobenhausen ist er rund 20 Minuten unterwegs. Der offizielle Einführungsgottesdienst findet am kommenden Sonntag, den 15. Januar, um 14 Uhr in der Mutterkirche St. Gangolf in Bobenhausen statt.