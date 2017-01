Ulrichsteiner Eltern wollen bessere Schulkindbetreuung

Die Eltern von Grundschülern in Ulrichstein wünschen sich ein längeres Betreuungsangebot für ihre Jüngsten. An größeren Schulen sei das längst der Fall, in der Stadt auf dem Berg drohe man abgehängt zu werden. (Foto: Archiv)

Das ist für den Anfang doch schon mal was, mag man sich denken – aber für viele Eltern einfach nicht ausreichend. Sie müssen morgens früh los und wenn die Kleinen erst um 7.30 Uhr ans Schultor gebracht werden können, dann ist ein Arbeitsbeginn um 8 Uhr je nach Anfahrtsweg schon nicht mehr drin. Im vergangenen Jahr waren zunächst fünf Kinder betroffen und man »strickte« für sie ein kleines Behelfsmodell: Sie gingen einfach mit den Älteren in die Klasse. Doch der Bedarf ist deutlich gestiegen, sagt Susanne Schellhaas. Und: »Die Betreuungszeit bis 15 Uhr reicht nicht!« Dazu sei es sehr schwierig, die 13 Wochen Ferienzeit abzudecken: »Wer hat schon so viel Urlaub?«Mit einer anderen Mutter klopfte sie den Bedarf ab und danach »sind deutlich ausgeweitete Betreuungszeiten nötig«. Gemeinsam habe man überlegt, wer helfen kann. So schrieb die Elterninitiative an den Kreis, der sie an die Stadt zurückverwiesen hat, die Schulkindbetreuung sei nicht seine Sache. Aber das wollen die Eltern nicht einfach hinnehmen. Sie wissen auch, dass der sogenannte Pakt für den Nachmittag und Vorstufen davon bisher fast nur an den »großen« Grundschulen umgesetzt werden. Aber die Eltern in Ulrichstein und den umliegenden Dörfern brauchten doch genauso die Möglichkeit, ihr Kind tagsüber gut untergebracht zu wissen. Man will sich einfach nicht abgehängt von der allgemeinen Entwicklung sehen. »Viele von uns müssen genauso nach Gießen, Fulda oder Frankfurt zur Arbeit fahren wie andere. Wir haben also teilweise weitere Fahrtstrecken, aber eine schlechtere Betreuung. Das ist einfach nicht gerecht.«Also wurde ein Antrag an die Stadt gerichtet und eine Liste mit rund 100 Unterschriften übergeben. Die Elterninitiative schöpfte Hoffnung, als Bürgermeister Edwin Schneider im Gespräch meinte, zumindest die Ehrenamtspauschale in Höhe von 720 Euro im Jahr für eine benötigte weitere Betreuungskraft am Morgen könne die Stadt übernehmen. Nach der Magistratssitzung hieß esdann aber Kommando zurück. Angesichts der Haushaltslage (noch kein genehmigter Etat 2016, kein Haushalt für 2017) sehe man sich zu dieser freiwilligen Ausgabe nicht in der Lage, entschied das Gremium. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ab 2019 bei einer Aufnahme in den Pakt für den Nachmittag jährlich 15 000 bis 20 000 Euro seitens der Stadt nötig wären.Ein weiteres Problem: In der Schlossbergschule herrscht Platzmangel, es gibt derzeit sechs Klassen statt vier. Schon jetzt werden auch Pavillons genutzt, »die in den 1980ern schon in Engelrod standen. Manche Eltern kennen die noch aus ihrer eigenen Schulzeit«. Zudem sei der Platz beschränkt, die Küche zu klein, ein Werkraum fehlt. Die Eltern schlugen deshalb vor, Seminarräume des Innovationszentrums beziehungsweise den Feuerwehrschulungsraum für die Schulkindbetreuung zu nutzen. Dieses Ansinnen hat der Magistrat – nach Rücksprache mit der Feuerwehr – ebenfalls abgelehnt. Die Räume der Stadt und der Feuerwehr könnten nicht für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung gestellt werden, da dort des Öfteren Veranstaltungen stattfinden würden.