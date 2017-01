Windkraftanlagen für Kopf und Köppel bei Helpershain

Gießen/Ulrichstein (pm). Kurz vor Jahresende hat das Regierungspräsidium Gießen (RP) der Ovag Energie AG in Friedberg die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Windpark Kopf und Köppel in Ulrichstein-Helpershain erteilt. Die Einwender, die unter anderem eine Gefahr für das Trinkwasser fürchten, hatten keine Erfolg.

Geplant sind zwei Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-101 mit einer Nabenhöhe von 149 Metern, einem Rotordurchmesser von 101 Metern, einer Gesamthöhe von 199,5 Metern und einer Nennleistung von je 3,05 Megawatt. Die Genehmigung gilt befristet für einen Zeitraum von 30 Jahren. Sie umfasst auch die Berechtigung, die erforderlichen Rodungs-, Wiederaufforstungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen.



Im Rahmen des Verfahrens wurde auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Die Auslegung von Antrag und Antragsunterlagen und damit die Möglichkeit zur Einsichtnahme und der Abgabe von Einwendungen erfolgte in den folgenden Städten und Gemeinden: Ulrichstein, Homberg (Ohm), Kirtorf, Großenlüder, Hosenfeld, Hungen, Gemünden (Felda), Nidda, Romrod, Schwalmtal, Mücke, Schotten, Ranstadt, Ortenberg, Feldatal, Hirzenhain, Lautertal, Lauterbach, Gedern, Birstein, Wartenberg, Grünberg, Grebenhain, Freiensteinau, Laubach, Herbstein, Steinau an der Straße und in Neuhof.



Ein Erörterungstermin der Einwendungen fand am 3. November in Ulrichstein statt (die AAZ berichtete). Gegner der neuen Anlagen hatte bei diesem Termin unter anderem auf folgende Gefahren verwiesen, die sie durch den Bau befürchten: verunreinigtes Trinkwasser, Schattenschlag und Lärm der Rotoren sowie eine Beeinträchtigung des tierischen und pflanzlichen Reichtums. Auch waren über 200 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt worden. All das konnte die Genehmigungsbehörde aber nicht beeindrucken. Nach Auswertung der vorgelegten Einwendungen, der Ergebnisse des Erörterungstermins, der fachbehördlichen Stellungnahmen und eigener Prüfungen kam man dort zu dem Ergebnis, »dass für den Antrag die vom Gesetzgeber vorgegebenen Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen«. Der Genehmigungsbescheid wurde mit Nebenbestimmungen erteilt.



Für das Vorhaben wurde bereits im Januar 2013 ein Vertrag zwischen der Stadt Ulrichstein und der »HessenEnergie« geschlossen.