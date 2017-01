Im Urlaub sagt man den Bekanntschaften immer wieder mal leichthin »Besucht uns doch mal«. Pech nur, wenn die so Animierten der Einladung auch noch folgen... (Foto: pm) © Red

Jeder Urlauber kennt es sicher, wenn in einem unbedachtem Moment in geselliger Runde die Aussage »besucht uns doch mal« fällt. Hans Birzel passierte dies mit seiner Frau Lotte im Italienurlaub in Neapel offensichtlich häufiger, und diese Einladungen sollten sich rächen. Hans und Lotte Birzel wurden absolut authentisch verkörpert durch Uwe Hasenauer und Gerlinde Hanstein. Ein weiteres geniales Duo bildeten Alfred Päbler als Albert Blume, genannt Alfredo, und Gabi Hamel-Schuchard als Oma Minna Birzel. Minna hatte den Sachsen Albert auf einer Kaffeefahrt beim Strip-Poker gewonnen und ihn, weil er sich nicht ausziehen wollte, für 14 Tage zum persönlichen Sklaven ernannt. Beide kehrten nach der Kaffeefahrt mit vielen »nützlichen Schnäppchen« ins Haus der Familie Birzel zurück. Dort waren kurz vorher auch Hans und Lotte eingetrudelt. Und sie fanden eine Wohnung vor, die sie mit den Straßen von Neapel verglichen:überall leere Flaschen und Müll, dazwischen eine leicht bekleidete junge Frau, die sie im Nachthemd überraschte und aus der eigenen Wohnung werfen wollte. Es stellte sich heraus, dass Reni Häferle, toll und lebending verkörpert durch Laura Ermel, die Freundin des Sohnes Tobias war, der im Schlafzimmer auf ihre Rückkehr wartet und lautstark nach ihr rief. Die Rolle von Sohn Tobias war Marcel Schul wie auf den Leib geschrieben. Knochentrocken sorgte er vielfach für Lacher im Publikum. Er hatte mit Freunden am Abend vorher eine wilde Party gefeiert und eine noch wildere Nacht mit Reni verbracht. Leider verleugnet er diese, und so trennte sich Reni noch in Anwesenheit der Eltern von ihm. Vollkommen konsterniert vom Chaos in der Wohnung, den amourösen Abenteuern des Sohnes und den fast geschenkten Errungenschaften der Oma verabschieden sich Hans und Lotte in ein Café und fordern, dass bis zu ihrer Rückkehr alles wieder picobello aufgeräumt und sauber sei.Doch es kommt anders. Nacheinander trudeln erst Pedro, Gina und Carla Amadeo aus Neapel sowie Urs, Camille und Matteo Schisserli aus Appenzell in der Schweiz ein. Alle sind schwer bepackt und einfach nur der Birzelschen Einladung »besucht uns doch mal« gefolgt. Oma Minna und Alberto stehen dem mehr oder weniger hilflos gegenüber. Besonders witzig sind in dem Stück die verschiedenen Sprachen, Sprachfärbungen und Dialekte, sowie die unterschiedlichen Temperamente und Geschwindigkeiten der Italiener und Schweizer in Sprache, Gestik und Mimik. Im Haus der Familie Birzel überschlagen sich dann die Ereignisse, denn die jungen Frauen Reni Häferle und Carla Amadeo verdrehen Matteo Schisserli und Tobias Birzel ganz und gar die Köpfe...