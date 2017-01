Feuerwehrleute zersägen in der Nacht zum Freitag einen Baum, den Sturmtief Egon bei Feldatal auf die Straße gekippt hat. (Foto: pwr)

Im Gemeindegebiet von Mücke war die Feuerwehr gleich doppelt gefragt. Auf den Kreisstraßen zwischen Nieder-Ohmen und Elpenrod sowie zwischen Merlau und Atzenhain waren mehrere Bäume umgefallen und blockierten die Fahrbahnen einseitig. Mit Motorkettensäge, Besen und vereinten Kräften wurde die Fahrbahn geräumt.Witterungsbedingt wurde an einigen Schulen der Unterricht abgesagt: an der Oberwaldschule Grebenhain, der Freiherr-vom-Stein-Schule Herbstein, Windbergschule Freiensteinau, Lautertalschule Engelrod, Vogelsbergschule Schotten, Grundschule Schotten und an der Digmudis-Schule Schotten