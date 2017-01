Gelbe Tonnen noch zu wenig

In Alsfeld werden in den Gassen die neuen Gelben Tonnen verteilt, aber einige Bürger sind unzufrieden, weil sie jetzt weniger Kapazität haben, als in den Jahren vorher. (Foto: jol)

Seit Jahresbeginn ist die Firma Knettenbrech & Gurdulic für die Leerung der »Gelben Tonne« zuständig. Deshalb wurden in den Wochen vor Silvester die alten Tonnen der Firma Veolia eingesammelt und neue verteilt. Doch nun beklagen sich offenbar viele Menschen darüber, dass die alte Tonne abgeholt wurde, aber nicht genug neue Gefäße ausgeliefert werden. Bei der Gemeindeverwaltung Mücke haben in den letzten Tagen »vermehrt Bürger angerufen, weil sie keine neue Gelbe Tonne bekommen haben oder die Müllgefäße übervoll sind,« berichtet Verwaltungsmitarbeiter André Kern. Viele Menschen hätten unter der Service-Nummer des Entsorgers niemanden erreicht und seien nun verärgert. »Die Umstellung ist zu einem Riesenproblem geworden,« bilanziert der Gemeinde-Mitarbeiter.Auch bei Hans-Werner Böcher in der Stadtverwaltung von Homberg haben sich einige Bürger gemeldet, die keine neuen Gelben Tonnen bekommen haben. Gerade in der Weihnachtszeit waren Gelbe Säcke besonders gefragt, um zusätzliche Verpackungen zu entsorgen, berichtet Böcher. Aber auf offiziellem Weg habe er keine Säcke bekommen. Andrea Wenzel von der Verwaltung in Feldatal beklagt ebenfalls, dass einige Bürger anrufen, weil sie nicht beim Entsorger durchgekommen sind. Sie hofft, dass sie die zugesagten Gelben Säcke für Entsorgungs-Engpässe der Feldataler noch bekommt.Gemündens Bürgermeister Lothar Bott sieht unterdessen »ganz normale Anlauf-probleme« bei der Verpackungsmüll-Entsorgung. Da habe das Abfuhr-Unternehmengewechselt, und dann komme es zu Schwierigkeiten. Unbefriedigend sei allerdings die schlechte Erreichbarkeit des Entsorgersper Telefon, fügt der Gemündener Bürgermeister an. Ein Problem sei wohl auch, dass aktuell der komplette Landkreis Fuldaebenfalls umgestellt wurde und die Beschwerden über die selbe Telefonzentrale laufen. Darauf kann aber die Gemeinde keinen Einfluss nehmen, weil die Müll-Entsorgung über den Abfall-Verband ZAV und die Gelbe Tonne über das »Duale System« organisiert wird.Von einer leichter Verbesserung der Lage spricht unterdessen Michael Wack von der Firma Knettenbrech & Gurdulic. Die Zahl der Anrufe pro Tag ist aus seiner Sicht gegenüber Dezember rückläufig, informiert der Geschäftsführer. Weil jedoch bis vor wenigen Tagen immer noch alte Gefäße durch das bisherigen Abfuhrunternehmen zurückgeholt werden, meldeten sich diese Bürger jetzt erst. Der Behälteränderungsdienst seines Unternehmens sei im Vogelsbergkreis zu Gange, »wir holen Gefäße zurück, stellen zusätzliche Gefäße auf oder ändern die Gefäßgröße, je nach Reklamationsgrund«. Firmenvertreter Wack schätzt, dass die Reklamationen innerhalb der nächsten vier Wochen abgearbeitet sind.