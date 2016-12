Bei drei Waschbären in Groß-Eichen ist die Staupe festgestellt worden. (Foto: pm) © Red

Jagdpächter Heiko Hennings aus Mücke-Groß-Eichen staunte in diesen Tagen nicht schlecht, als er zu einem vermeintlich zahmen Waschbären gerufen wurde. Wegen des auffälligen Verhaltens lag für ihn gleich die Vermutung nahe, dass das Tier schwer an Staupe erkrankt sein könnte.Dies wurde dann auch aufgrund einer Untersuchung vom Amt für Veterinärwesenin Lauterbach bestätigt. In den nächstendrei Wochen seien dann noch zwei weitere Fälle von Staupe bei Waschbären in Groß-Eichen aufgetreten, berichtet Helmut Nickel weiter.»Die Staupe ist weltweit verbreitet und tritt auch immer wieder bei Wildtieren, vor allem bei Füchsen, Marderartigen, Waschbären und auch bei Seehunden auf«, sagt der Vorsitzende der Jägervereinigung Oberhessen. In den vergangenen Monaten seien bundesweit wieder vermehrt Fälle von Staupe bei Füchsen und Waschbären aufgetreten. In Hessen wurden die ersten Fälle im Großraum Kassel und im Kreis Marburg-Biedenkopf festgestellt.Neben dem Fuchs ist vor allem der Waschbär ein potenzieller Überträger dieses Virus’. »Die hohe Ausbreitungsdynamik des Waschbärs ist auch eine Ursache für die rasante Verbreitung der Krankheit«, fährt Nickel fort. Hinzu komme noch die Tatsache, dass Waschbären sich weit mehr als andere Wildtiere in der Nähe von Siedlungen aufhielten. Dies bedeute eine unmittelbare Ansteckungsgefahr für Hunde. Nickel rät daher allen Hundebesitzern dringend, auf einen lückenlosen Impfschutz bei ihrem Tier zu achten. Auffällige Tiere sind dem Ordnungsamt der Stadt oder Gemeinde zu melden.