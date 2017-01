Mit Selbstbewusstsein in die Bundestagswahl

Will in der Berliner Politik mit anpacken und die Gruppe der Nicht-Akademiker verstärken: Matthias Körner stellte sich beim SPD-Kreisparteitag vor, dabei lauschten auch Kreisvorsitzender Swen Bastian und Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel. (Foto: jol)

So griff Matthias Körner auf das Buch »Herr der Ringe« zurück, um Optimismus zu verbreiten. Man müsse nicht »wie Frodo auf dem Weg nach Mordor aussehen«, wenn man für eine starke SPD im Bundestag antritt, sagte der Kandidat für den Wahlkreis Alsfeld/Gießen. Birgit Kömpel fügte an, »es geht ein Ruck durch die Partei«, woran Kanzlerkandidat Schulz großen Anteil hat. »Wir kämpfen für einen echten Politikwechsel« und nicht für eine neue Große Koalition, sagte die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Fulda/Lauterbach.Die Vorbereitung auf die Bundestagswahl stand im Mittelpunkt des Kreisparteitags in Lauterbach, der dennoch auch seine Vogelsberger Themen hatte. Ortsvereinsvorsitzende Conny Hentz-Döring stellte die Schwerpunkte der Lauterbacher SPD vor. So sehe man Kinder, Jugend, Familien und Senioren als besondere Schwerpunkte der Arbeit, dazu das Thema Regionalentwicklung. Eine AG Zukunft nehme sich der Entwicklungen für die nächsten Jahre an. Wie Kreisvorsitzender Swen Bastian begrüßte sie es, dass Manfred Görig angekündigt hat, zur Landratswahl im September wieder anzutreten.Bastian erinnerte an die Initiative der Vogelsberg-SPD vom Vorjahr, höhere Erlöse für Milchbauern einzufordern. »Es muss mehr in den Taschen der Milchbauern ankommen,« betonte er. Zudem habe man sich der Situation der Polizei gewidmet, die allein im Vogelsberg 25 000 Überstunden vor sich herschiebt. In Hessen seien es sogar 3,5 Millionen Stunden. Es müssten mehr Beamte ausgebildet werden, da tue die schwarz-grüne Regierung zu wenig. Er lud zum Iron-Walk ein, der am 10./11. Juni vom Hoherodskopf nach Alsfeld führt. Mit Blick auf die Bundestagswahl sprach er von einer erfolgreichen Arbeit der SPD in der Großen Koalition. Sigmar Gabriel habe die Partei »in einem Tal der Tränen« übernommen und viel erreicht, darunter den strittigen Mindestlohn, »das verdient großen Respekt«.Mit großem Interesse lauschten die SPD-Delegierten der Vorstellungsrede von Matthias Körber. Der Gießener Gewerkschafter betonte, er trete dafür ein, keinen Jugendlichen auf der Suche nach einer geeigneten Ausbildung zurückzulassen. Er selbst habe keinen akademischen Hintergrund, was er als Bereicherung für die politische Arbeit ansehe. Eine gute Mischung in der Bundestagsfraktion sei wichtig. Dabei könne die SPD an die inhaltlichen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. So spreche für sich, wie Arbeitsministerin Andrea Nahles den Mindestlohn sauber in Gesetzeskraft gebracht hat, während Alexander Dobrindt immer noch an der Pkw-Maut herumschusterte.