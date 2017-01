Hammerfall bestechen auch nach über 20 Jahren live durch eine nahezu kindliche Spielfreude – besonders wenn Gitarrist und Bandgründer Dronjak (r. mit E-Gitarre in Hammerform) und Gitarrist Pontus Norgren (m) zum Gitarrenwettstreit ansetzen. (Foto: chl) © Christian Lademann

In ihrem metallischen Werkzeugkasten hatten die Bands vor allem Stücke aus dem Bereich des Powermetals und des klassischen Heavy Metals. Gloryhammer, das Quintett und Sideprojekt des schottischen »Alestorm«-Frontmanns Christopher Bowes geht mit sehr viel Fantasie zu Werke. Nicht umsonst bezeichnen Gloryhammer ihren Stil als »Heroic Fantasy Power Metal«. Auf der Bühne schlüpfen die fünf Musiker in die Rollen und Kostüme verschiedener Charaktere aus dem Herrschaftsgebiet des fiktiven schottischen Kronprinzen Angus McFive, der vor 1000 Jahren lebte – allen voran der Schweizer Frontmann und Sänger Thomas Winkler als Angus McFive.Während Stücke des ersten Albums aus eben jener Zeit erzählen, sind die Songs des neuen, zweiten Albums 1000 Jahre später, im Jahr 1992 angesiedelt. Die Titel sind in klassischer Strophenform aufgebaut und erzählen mit kräftigem, klarem und facettenreichen Gesang, hartem Doublebass und Bombast-Keyboardläufen Geschichten von mystischen Hämmern (»Legend of the Astral Hammer«), intergalaktischen Kriegern (»Questlords of Inverness«) und invasiven Einhörnern (»The Unicorn Invasion of Dundee«). Klar, dass Angus McFive auf der Bühne auch gegen schlechtgelaunte Trolle mit einem Riesenhammer kämpfen muss. Während das Konzept von Gloryhammer für die Einen wie albernes Kasperletheater wirken dürfte, bekommen Fans von fantasy-inspiriertem Bombastmetal bei diesen Typen das grenzdebile Grinsen kaum aus dem Gesicht.Die Schweden von Hammerfall hatten sich vor knapp zwei Jahren das letzte Mal die Ehre in Angersbach gegeben. 2017 gibt es für die Schweden um Bandgründer Oskar Dronjak (Gitarre) und Frontmann Joacim Cans etwas zu feiern: Ihr vielgefeiertes und erfolgreiches Debüt mit »Glory to the Brave« liegt nun 20 Jahre zurück. Anders als andere Bands haben sich Hammerfall jedoch nicht auf eine Geburtstagstour begeben, bei der sie das jubilierende Album komplett spielen, sondern befinden sich derzeit auf »Built to...«-Tour zum neuen Album »Built to Last«. Entsprechend gab es etliche Titel wie »Hammer High« oder »Dethrone and Defy« von der neuen Scheibe zu hören, aber natürlich auch jede Menge Klassiker. Schon der Opener »Hector’s Hymn« machte deutlich, dass sich die Fans auf einen Querschnitt der beliebtesten Songs aus über 20 Jahren Hammerfall freuen dürften. Von »Renegade« über »Blood Bound« oder »Any means necessary« – die bestens gelaunt aufspielenden Schweden ließen den Besuchern keine Ruhepause und kredenzten natürlich auch noch einen ganzen Block aus dem Geburtstagsalbum. Erst bei der Ballade »Glory to the Brave« kehrte einen Moment besinnliche Ruhe im Wartenberg-Oval ein. Hammerfall bestechen auch nach über 20 Jahren live durch eine nahezu kindliche Spielfreude – besonders wenn Gitarrist und Bandgründer Dronjak (mit E-Gitarre in Hammerform!) und Gitarrist Pontus Norgren zu ausladenden Gitarrenwettstreits und -soli ansetzen, die oftmals Parallelen zur klassischen Musik aufweisen. Dann merkt man, mit welcher Passion die Schweden ihre Profession ausleben. Gekrönt wird das Ganze von Cans klarem und hohem Gesang, der fast immer äußerst eingängigen Melodien folgt. Dass das Publikum Songs wie »Let the Hammer Fall« oder die Zugabe »Hearts on Fire« aus vollem Halse mitsingt, ist da kaum verwunderlich. Ein bisschen mehr Zuschauer hätte das Konzert schon vertragen können – angesichts eines Mittwochsabends im kalten Januar war die Band aber dennoch hoch erfreut über die vielen begeisterten Gesichter. Für die Powermetalfans vor Ort blieb jedenfalls nur ein Urteil: Das war der Hammer.