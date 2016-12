»Im Eigenausbau« will die Telekom in den nächsten zwei Jahren den Vogelsbergkreis mit schnellem Internet versorgen, lautet das Versprechen. (Foto: Archiv) © Red

Görig hebt die Solidarität innerhalb der Gesellschafter, aber auch zwischen Wetterau- und Vogelsbergkreis hervor. Die Telekom will nun nicht nur den Wetteraukreis ausbauen, sondern sie macht dem Vogelsbergkreis ein entsprechendes Angebot. Görig rechnet damit, dass die Telekom das gesamte Gebiet in 24 Monaten ausbaut. Bedeutsam für den Ausbau ist die gesonderte Betrachtung für die Anbindung von Gewerbegebieten, Schulen und Rathäusern. Dafür liegt der Bigo ein Förderbescheid des Bundes vor. Bei Bedarf wollen Telekom und alle Beteiligten zusammenarbeiten. Die Kommunen im Vogelsberg- und Wetteraukreis wollen mit der Telekom beim Ausbauvorhaben kooperieren. »Damit hat, nach dem Wetteraukreis, nun auch der Vogelsbergkreis die Gewissheit«, erklärt Frank Bothe, Leiter der für den Ausbau zuständigen Technik-Niederlassung der Telekom, »dass schnelle Internetanschlüsse verfügbar sein werden. Die Telekom sichert mit ihren enormen Eigeninvestitionen die Zukunftsfähigkeit der beiden Landkreise. Am Beispiel Vogelsberg: Mit unserem Ausbauvorhaben werden wir im Vogelsbergkreis eine Breitbandversorgung von 95 Prozent mit mindestens 30 Mbit/s im Download und für 85 Prozent der Anschlüsse sogar mindestens 50 Mbit/s im Download zur Verfügung stellen.« Die bigo bleibt – vor allem als Service-Unternehmen für die Kommunen – bestehen. Was wird mit den Einlagen der Kommunen? Darüber soll noch beraten werden.