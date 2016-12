Anleger machen Kasse am deutschen Aktienmarkt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach großer Zurückhaltung an den vergangenen Tagen heute Gewinne eingestrichen. Zum Handelsschluss gab der Dax um 0,21 Prozent auf 11 451,05 Punkte nach. Auf Jahressicht steht der Leitindex nun noch mit 6,6 Prozent im Plus. Der Euro-Kurs legte zu: Zuletzt wurden 1,0485 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt.