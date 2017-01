Ben Affleck wird doch nicht «Batman»-Regisseur

Los Angeles (dpa) - US-Filmemacher Ben Affleck wird nun doch nicht bei einem weiteren «Batman»-Film Regie führen. Regisseur zu sein und die Hauptrolle zu übernehmen - das sei zu viel, so Affleck in einem Statement, aus dem mehrere US-Medien zitieren. Das Filmstudio Warner Bros. betonte, es wolle weiterhin mit Affleck zusammenarbeiten und suche jetzt nach einem Regisseur für das Projekt. Im vergangenen Jahr war der 44-jährige Oscar-Preisträger zum ersten Mal als Batman in «Batman v Superman: Dawn of Justice» zu sehen.