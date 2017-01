Dax weiterhin im Vorwärtsgang

Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienwerte haben sich auch heute in guter Verfassung gezeigt. Nach der gestern wieder aufgeflammten «Trump-Rally» zeigte sich der Dax aber nicht mehr ganz so dynamisch. Am Ende legte der deutsche Leitindex um 0,36 Prozent auf 11 848,63 Punkte zu. Der Kurs des Euro fiel unter die Marke von 1,07 US-Dollar. Zuletzt wurden 1,0665 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt.