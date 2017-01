Dow setzt Negativserie vor Trumps Debüt fort

New York (dpa) - Von der lange Zeit spürbaren Euphorie am US-Aktienmarkt war am Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump nichts mehr zu sehen. Der Dow Jones fiel um 0,37 Prozent auf 19 732 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0660 Dollar gehandelt.

19 732 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0660 Dollar gehandelt.