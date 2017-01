Drohnen-Besitzer bekommen neue Pflichten

Berlin (dpa) - Um Unfälle mit Drohnen zu verhüten, sollen für die unbemannten Fluggeräte in Deutschland künftig strengere Vorschriften gelten. Das Bundeskabinett beschloss eine Verordnung, die ähnliche Kennzeichnungspflichten wie beim Auto vorschreibt sowie eine Art Führerschein für die Nutzer von größeren Drohnen. Als maximale Flughöhe sind 100 Meter vorgesehen. Flüge in der Nähe von Flughäfen und über Wohngrundstücken werden verboten. Schätzungen zufolge sind am deutschen Himmel schon mehr als 400 000 Drohnen unterwegs. Immer häufiger kommen sie Flugzeugen und Hubschraubern in die Quere.