Eisenbichler Vierter bei Neujahrsspringen - Tande siegt

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Markus Eisenbichler hat beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee knapp den erhofften Podestplatz verpasst. Der 25-Jährige sprang auf Rang vier. Den Sieg sicherte sich der Norweger Daniel Andre Tande vor Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen und Auftaktsieger Stefan Kraft aus Österreich. In der Gesamtwertung übernahm Stoch nach zwei von vier Wettbewerben die Führung vor Kraft. Eisenbichler ist auch in dieser Wertung Vierter. Das dritte Springen der Tournee ist am Mittwoch in Innsbruck.