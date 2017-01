Evakuierungen wegen Gasaustritts in Mannheim

Mannheim (dpa) - Wegen eines Gasaustritts im Zentrum von Mannheim hat die Feuerwehr Wohnungen und Geschäfte geräumt. Der Strom wurde abgestellt, etwa 50 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Den Behörden zufolge herrschte Explosionsgefahr. Der Energieversorger MVV sperrte eine Zuleitung, wodurch ein Entweichen des Gases eingedämmt wurde. «Es tritt praktisch kein Gas mehr aus», sagte ein MVV-Sprecher am frühen Nachmittag. Es handele sich um normales Gas, wie es in Haushalten verwendet werde. Die undichte Leitung in einer Straße werde zur Reparatur freigelegt.