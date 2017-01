FDP will Steinmeier bei Bundespräsidentenwahl unterstützen

Berlin (dpa) - Die FDP will Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten unterstützen. Er werde den Wahlleuten aus den Reihen der Liberalen empfehlen, Steinmeier in der Bundesversammlung am 12. Februar zu wählen, kündigte Parteichef Christian Lindner in Berlin an. Zuvor hatte sich die FDP-Spitze mit Steinmeier getroffen.