G20-Agrarminister beraten in Berlin über Ernährungssicherung

Berlin (dpa) - Die Ernährungssicherung der wachsenden Weltbevölkerung ist Thema eines G20-Treffens der Agrarminister heute in Berlin. Dabei soll es unter anderem um einen sparsameren Umgang mit Wasser und die weitere Digitalisierung der Landwirtschaft gehen. Die Konferenz am Rande der Agrarmesse Grüne Woche ist das erste Ministertreffen unter der deutschen Präsidentschaft bei der Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer in diesem Jahr. Erwartet wird trotz eines eigentlich geltenden EU-Einreiseverbots auch Russlands Ressortchef Alexander Tkatschjow.