Gauck: Roman Herzog war ein Geschenk für unser Land

Berlin (dpa) - Die Spitzen von Staat und Gesellschaft haben sich mit einem Trauergottesdienst im Brliner Dom von dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog verabschiedet. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte Herzog als moralisches Vorbild und «Geschenk für unser Land». «Wir verneigen uns vor einem Bundespräsidenten, dessen Vermächtnis in Wort und Tat ein Schatz für unser Land ist», sagte Gauck. Der Alt-Bundespräsident war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Herzog soll am Freitag im baden-württembergischen Schöntal beigesetzt werden.