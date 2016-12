Kampf gegen den IS: Hollande reist am Montag in den Irak

Paris (dpa) - Frankreichs Präsident François Hollande reist am Montag in den Irak, wo das französische Militär den Kampf irakischer Truppen gegen die Terrormiliz IS unterstützt. Er wolle dort französische Soldaten würdigen, kündigte Hollande am Abend in seiner Neujahrsansprache an. «Wir sind mit der Geißel des Terrorismus noch nicht fertig. Wir müssen ihn weiter bekämpfen», sagte Hollande. Frankreichs Militär unterstützt die irakische Armee mit Ausbildern, Beratern und Artillerie im Kampf gegen den sogenannten IS.