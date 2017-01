Kleiner Eisbär im Tierpark Berlin ist ein Junge

Berlin (dpa) - Der kleine Eisbär, der Anfang November im Tierpark Berlin geboren wurde, ist ein Männchen. Wie der Tierpark mitteilte, wurde das Jungtier gestern erstmals untersucht, von Direktor Andreas Knieriem persönlich. Der Kleine habe sich wacker geschlagen und sei sehr neugierig, so Knieriem. Der Bär habe gut zugenommen. Besucher können den kleinen Eisbärjungen ab dem Frühjahr sehen. Viele Tierfreunde denken dabei auch an den Eisbären Knut, der im Frühjahr 2007 im Zoo im Westen der Stadt die Herzen erobert hatte. Er war von seinem Pfleger mit der Flasche aufgezogen worden. Knut starb im März 2011 an einer Gehirnentzündung.