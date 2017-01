Mehrere Tote und Verletzte bei Unfall auf A7

Bad Grönenbach (dpa) - Bei einer Karambolage mehrerer Fahrzeuge im dichten Nebel auf der Autobahn 7 im Unterallgäu sind in der Silvesternacht mehrere Menschen gestorben. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am frühen Morgen. Die Lage sei derzeit derart unübersichtlich, dass er noch keine genauen Zahlen zu den Opfern bekanntgeben könne. Nahe Bad Grönenbach waren den Angaben zufolge mehrere Fahrzeuge kollidiert. Zahlreiche Rettungskräfte seien vor Ort. Die Polizei sperrte die A7 in Fahrtrichtung Ulm zunächst komplett.